Оглашено обвинительное заключение депутату Законодательного собрания Нижегородской области Александру Бочкареву

В Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Нижегородской области Александра Бочкарева, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте нижегородского суда.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем оглашено обвинительное заключение.

Рассмотрение уголовного дела отложено на 10 декабря 2018 года на 10 часов 30 минут.

Напомним, по данным следствия, в июне 2015 года политик получил пять миллионов рублей от Дмитрия Дзепы за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Новгорода VI созыва для выдвижения от партии "Справедливая Россия". Однако даже несмотря на эту кругленькую сумму, кандидат так и не был избран депутатом. После чего он и написал заявление в правоохранительные органы на Александра Бочкарева, которые завели уголовное дело на лидера НРО "Справедливая Россия".

До обвинительного приговора Александр Бочкарев находился под домашним арестом.