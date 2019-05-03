2019-05-03T11:55:13+03:00
Общество

Нижегородцы пожаловались на неизвестное вещество, слитое в реку Рахма

Специалистам минэкологии предстоит установить источник загрязнения[фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: http://4332211.ru/Фото: http://4332211.ru/
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Неизвестные слили какие-то химикаты в реку Рахма, протекающую через Советский район Нижнего Новгорода и в городе Кстово. Информация о загрязнении водоема, а также несколько фотографий появились на сайте экологической диспетчерской службы министерства экологии Нижегородской области 1 мая.

Фото: http://4332211.ru/

Фото: http://4332211.ru/

На опубликованных снимках видно, что у реки неестественный цвет. Также можно разглядеть небольшие маслянистые пятна.

Теперь специалистам минэкологии предстоит выяснить, что является источником загрязнения, и оценить состояние воды в целом. На сайте диспетчерской службы отмечается, что заявка находится в работе.

Весной «Комсомольская правда» рассказывала о маслянистых пятнах на поверхности Волги в районе Бурнаковки, обнаруженных в марте 2019 года.

Как рассказали в единой диспетчерской службе Нижнего Новгорода, в район происшествия были направлены дежурные силы аварийно-спасательного отряда для оценки обстановки. В ходе обследования было установлено, что вдоль правого берега Волги на поверхности воды наблюдается полоса пленки нефтепродуктов шириной от 1,5 до 2 метров и протяженностью до 100 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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