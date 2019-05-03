Полицейские изъяли сувениры со свастикой из нижегородского магазина

Правоохранительные органы отреагировали на сообщение блогера Александра Дейча о продаже сувенирной продукции со свастикой накануне Дня Победы.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, полиция уже изъяла сомнительную продукцию из торговой точки. Теперь предстоит провести проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

При этом чиновник отметил, что, скорее всего, у владельца магазина не было злого умысла. Вероятно, налицо неудачное использование чувствительных символов.

- В любом случае предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах. Особенно в преддверии празднования победы в Великой Отечественной войне, память о которой для нашего народа священна, - заявил Краснов.

Ранее «Комсомолка» писала, что неоднозначные сувениры нижегородец обнаружил в магазине рядом с домом. Фотографией значка со свастикой мужчина поделился в соцсетях.

- Как вам креатив «китайских товарищей»? - Александр Дейч у подписчиков. - Это продается в магазине рядом с домом. И мне кажется это… В общем, к звезде и ленте - никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой? Я посыл-то понял: типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится…В общем, я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций «китайского» креатива.

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