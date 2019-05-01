Накануне дня Победы в Нижнем Новгороде начали продавать георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде уже которую неделю полным ходом идет подготовка ко Дню победы: идет реставрация памятников и обелисков, улицы украшают праздничными плакатами, а сами нижегородцы запасаются георгиевскими ленточками. Вот только некоторые «сувениры» привели горожан в недоумение.

- Как вам креатив «китайских товарищей»? – поинтересовался нижегородский журналист и блогер Александр Дейч, публикуя в социальных сетях снимок георгиевской ленточки со свастикой. - Это продается в магазине рядом с домом. И мне кажется это… В общем, к звезде и ленте - никаких вопросов! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой? Я посыл-то понял: типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится…В общем, я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций «китайского» креатива.

Не оценили такой креатив и другие пользователи интернета.

- Я бы точно не купила такую ленту, - тут же заявила нижегородка Ирина Сорокина.

- Я только с третьего раза поняла, что эти «дизайнеры» хотели сказать! – поддержала ее Юлия Гаврикова. – Можно они больше не будут дизайнерами?