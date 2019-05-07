Корона вместо кастрюли: Нижегородки вступили в борьбу за звание самой красивой жены и мамы

Зачем современной женщине участвовать в конкурсах красоты? Можно строить различные догадки, но если ответ не приходит в одну секунду, значит, человеку, задающемуся этим вопросом, просто не нужно идти на подобную авантюру. Рискуют лишь те женщины, которым действительно интересно, что называется, себя показать и на других посмотреть. Таких в этом году набралось аж четырнадцать! Познакомиться с ними «Комсомольской правде» удалось на открытии фестиваля красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород 2019» 6 мая.

Фото: Ирина Зверева

Фото: Ирина Зверева

С виду обыкновенные женщины: симпатичные, ухоженные, в меру общительные, с желанием быть счастливыми и любимыми. И у каждой своя причина сменить надоевшую кастрюлю на атрибут настоящей королевы красоты -корону. Собственно, поэтому в первый фестивальный день организаторы устроили женщинам небольшой обряд посвящения в конкурсантки, в ходе которого происходил обмен кухонной утварью и диадемами. Одновременно красавицы коротко рассказывали о себе.

Фото: Ирина Зверева

Фото: Ирина Зверева

Надо сказать, что на четвертый год проведения конкурса по участвовать в нем решились жительницы не только Нижнего Новгорода, но и области, многодетные мамы и те, кто захотел ненадолго сменить ритм жизни. Самой младшей - всего 30, самой возрастной участнице - 47! Последняя, кстати, вот-вот станет дважды бабушкой.

Фото: Ирина Зверева

- У меня двое сыновей: старшему 25 лет, младшему 12. Еще есть внук Марсель, которому всего два годика. И у меня на подходе конкурентка - в августе должна родиться внучка, - сообщила Лариса Китова. - И я решила: как же так? Я вся во внимании, любви, заботе. Надо ли уступать свое место? Нет! Я все равно останусь самой любимой, самой значимой в семье. И вот я здесь.

Фото: Ирина Зверева

Другая участница - 34-летняя Татьяна Веселова, мать троих детей, - не стала скрывать, что на конкурс красоты пошла из-за проблем с мужем.

- Пятнадцать лет в браке, сами понимаете, не шутка! Так я начала увлекаться психологией, а в специализированных книгах часто пишут «Полюби себя!». Я же на вопрос «Кого ты любишь?» первым делом отвечала: «Мужа». А это неправильно. В общем, решила доказать самой себе, что надо сменить джинсы и кроссовки на красивые платья и туфли на каблуках. Поэтому я и стала участницей этого конкурса, - поделилась жительница Дзержинска.

Фото: Ирина Зверева

Фото: Ирина Зверева

В новых ощущениях и смене обстановки нуждается также 37-летняя Анастасия Макарова, которая воспитывает троих сыновей. До декрета она работала фельдшером-лаборантом, а позже освоила профессию кондитера. Но и этого многодетной маме показалось мало, и она пошла учиться на этнопсихолога.

- Изучаю загадочную русскую душу, - пояснила Анастасия. - А сюда пришла, чтобы выйти из зоны комфорта.

Фото: Ирина Зверева

С иной целью на конкурс отправилась 32-летняя Светлана Иванова, мама прекрасной малышки и педагог с 11-летним стажем! Сегодня нижегородка работает психологом и классным руководителем в школе № 168 им. И. И. Лабузы, но еще три года назад занималась со сложными детками в социально-реабилитационном центре.

- Я здесь, чтобы прославить свою школу! - заявила психолог и нарвалась на бурные аплодисменты.

Фото: Ирина Зверева

Необычной историей поделилась 36-летняя Наталья Рязанцева, мать двух дочерей. Бизнес-тренер, владелец сети магазинов оптики, профессор ННГУ, в прошлом году она вместе со своим мужем получила приз районного конкурса «Семья года - 2018». Все бы ничего, только состязались они за почетный титул через месяц после развода.

- Кто бы знал, чего нам стоила эта победа, - выдохнула Наталья. - Знаете, равнодушие убивает сильнее измены… Думаю, девочки меня понимают. Но отказаться от участия в конкурсе мы просто не могли. На конкурс я пошла благодаря поддержке своих дочек. Пусть знают, что я не тряпка!

Как рассказали организаторы фестиваля красоты и материнства «Миссис Нижний Новгород 2019», программа этого года будет очень насыщенной. В нее войдут мероприятия, направленных на раскрытие женщин как социально-активных личностей. Например, таким мероприятием станет благотворительный аукцион в пользу фонда «Жизнь без границ» (конкурсантки также поучаствуют в программе «Наставник»). Кроме того, красавиц ждет «Бал дебютанток», где каждая помимо личных историй представит общественности свой взгляд на одну из социальных проблем и предложения по их решению.

По словам креативного директора конкурса Дарьи Цыбиной, выбирать победительницу будут сами нижегородцы. Финал состоится 8 июля в день Петра и Февронии.

КСТАТИ

В прошлом году на конкурс «Миссис Россия» от Нижегородской области должны были отправиться три женщины, в том числе победительница местного конкурса красоты Татьяна Годунова. Но эффектная блондинка отказалась от поездки в Москву. Ходили слухи, кто королеву красоты загнобили из-за того, что победа якобы досталась ей за деньги. Однако женщина уверяла: причиной стали семейные обстоятельства.

- Для меня самое главное - это семья. Я честно готовилась к конкурсу, собиралась ехать в Москву, но семейные дела вынудили меня остаться дома, - рассказала женщина.

Тем не менее две другие нижегородки более чем достойно представили регион на всероссийском конкурсе. Мать троих детей Татьяна Грязнова получила Гран-при «Миссис Россия 2018», а мама восьмерых детей Елена Лазаренко - титул «Мама года». Последняя, к слову, блистательно выступила на «Миссис Вселенная Классик 2019», где завоевала звание «Миссис классик Земля».

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