2018-08-20T10:11:47+03:00
Общество

Нижегородки стали призерами конкурса «Миссис Россия»

Сразу две представительницы Нижнего Новгорода стали победительницами в номинациях престижного конкурса
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородки стали призерами конкурса «Миссис Россия»Нижегородки стали призерами конкурса «Миссис Россия»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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19-й финал фестиваля-конкурса прошел 18 августа в московском молодежном центре «Планета КВН». За первое место боролись сразу 27 участниц.

Корону из уникального хохломского золота получила Анна Телегина из города Кимры Тверской области. Корону ей вручила предыдущая победительница Полина Диброва. Второе место досталось Ксении Андреевойиз Санкт-Петербурга, а третье - Евгении Бурло из Геленджика.

Гран-при конкурса получила мать троих детей, иппотерапевт и реабилитолог нижегородка Татьяна Грязнова. «Мамой года» также была признана нижегородка – мама восьмерых детей, председатель Культурного цыганского центра Елена Лазаренко.

- Когда я приехала в Москву на конкурс я привезла всем участницам мед, - рассказала «Комсомолке» Татьяна Грязнова. – Для каждой я перевязала баночку красивой ленточкой. Это был не подкуп, просто мне хотело как-то смягчить атмосферу, сделать ее более дружественной.

Вместе с Татьяной приехала и ее 13-летняя дочь Маша, которая и содвигала маму на участие в конкурсе красоты.

- Она из ребенка превратилась в настоящую ассистентку. Причем он стала «скорой помощью» не только для меня, но и для всех участниц, - с гордостью рассказала Татьяна. – У нее всегда наготове была сумочка, в которой лежали бутылка воды, нитки, иголка, лак для волос, булавки и все, что может пригодиться. Маша активно помогала и организаторам. И в общем чате участниц другие девочки до сих пор благодарят ее.

Помимо Гран-при, Татьяна Грязнова получила специальный приз от главных спонсоров конкурса «Миссис Россия» и стала победительницей в номинации «Миссис красота и здоровье».

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