Нижегородская красавица отказалась от участия в конкурсе «Миссис Россия 2018»

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-10T15:33:13+03:00

Красавица рассказала, почему ей пришлось отказаться от поездки в Москву Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Уже в эту субботу, 11 августа, в Москве стартует фестиваль «Миссис Россия 2018». В жюри - сплошь звезды: Дмитрий Дибров с супругой Полиной, Алла Духова, Анжелика Агурбаш, Арина Шарапова и другие. Именно им доверено оценивать красавиц, в том числе нижегородских. Изначально Нижегородскую область должны были представлять четыре женщины, однако одна не смогла поучаствовать по независящим от нее причинам, вторая добровольно отказалсь от поездки в Москву.

Все трое должны были ехать на "Миссис Россия", но в итоге туда отправятся только Елена (слева) и Татьяна (справа)Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Как такие жабы получили первые места?»

Маркетолог в сфере инноваций Татьяна Годунова решила поучаствовать в «Миссис Нижний Новгород», чтобы побороть комплексы. Хотя, глядя на эффектную блондинку, в это верится с трудом. Но уроженка Сарова настаивает: это был вызов самой себе.

- Благодаря конкурсу я смогла справиться с внутренними блоками. Он дал мне толчок для саморазвития, - рассказала Татьяна на пресс-конференции 10 августа.

На региональном конкурсе за красавицу болели ее родители, муж и трехлетний сын Богдан. Чтобы поразить членов жюри на творческом конкурсе, она написала трогательную песню, от которой у зрителей наворачивались слезы.

- Это был творческий прорыв. Я и сейчас продолжаю заниматься вокалом! - поделилась молодая мама.

Но, к удивлению родных и близких Годуновой, ее победа была воспринята не совсем адекватно. В соцсетях посыпались неприятные комментарии о том, что новоиспеченная «Миссис» купила корону.

- Даже писали, будто я и корону «Миссис Россия» купила, что, конечно, неправда. Я ни копейки не заплатила за свой титул, для меня это неприемлемо, - заверила королева красоты.

Татьяна уверяет, что для нее главное - семьяФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам директора конкурса «Миссис Нижний Новгород» Ирины Цыбиной, аналогичная история была с другой «Миссис» - Юлией Ступишиной, которая в итоге стала первой вице-миссис мира по итогам конкурса красоты «Миссис “Земной шар”».

- Ее тоже обвиняли в том, что она якобы купила корону и чуть ли не проплатила участие в «Миссис “Земной шар”». Слухи будут всегда! В этом году писали про всех четверых: «Как такие жабы получили первые места?» А потом те же люди желали им удачи, говорили, какие они молодцы, - поделилась Ирина.

При этом Татьяна Годунова уверяет, что отказалась от поездки в столицу не из-за грязных слухов, а по семейным обстоятельствам.

- Для меня самое главное - это семья. Я честно готовилась к конкурсу, собиралась ехать в Москву, но семейные дела вынудили меня остаться дома, - рассказала женщина.

Елена Лазаренко - мать восьмерых детей, председатель Культурного цыганского центраФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Многодетная цыганка и реабилитолог

Немало усилий, чтобы попасть на всероссийский конкурс красоты, приложили и многодетные мамы Татьяна Грязнова и Елена Лазаренко. У одной - трое детей, у другой - целых восемь, что для «Миссис России» является рекордом!

Уже полтора года Елена Лазаренко председательствует в Культурном цыганском центре. Собственно, и на региональный конкурс красоты женщина отправилась, чтобы поменять отношение людей к ее народу.

- Я не отношусь к чистокровным цыганам, но всю жизнь занимаюсь этой деятельностью. У меня высшее образования, мои родители очень культурные люди. И поверьте, что культурных цыган много! - заверила женщина. - Просто они не показываются на глаза.

А недавно обладательнице титула «Миссис Гранд» предложили открыть цыганскую автономию, но для нее это слишком большая ответственность, поэтому отказалась.

- На конкурсе целью было - показать красоту женщины, не обязательно цыганской, и дать понять, что женщина создана не только для того, чтобы выходить замуж и проводить на кухне все дни напролет. Мы молодые и красивые ровно настолько, насколько захотим! - заявила Елена.

Татьяна Грязнова - мать троих детей, иппотерапевт и реабилитологФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Другая конкурсантка - обладательница титула Гран-при «Миссис ПФО» - рассказала, что оказалась на конкурсе «Миссис Нижний Новгород» благодаря дочери.

- Заявила: «Мама, ты просто должна быть там!» Мои дети - моя сила, - призналась иппотерапевт и реабилитолог Татьяна Грязнова.

Как и у многих, у нее был стереотип, что на конкурсе красоты важны только внешние параметры. На деле же оказалось, что немалую роль играет социальная ответственность участниц.

- Я не считаю себя идеальной красоткой. Но на этом конкурсе была затронута близкая мне тема - благотворительность. Наш центр проводит огромное количество благотворительных мероприятий, перечислять все не хватит времени. Так вот на конкурсе я познакомилась с руководителем «Территории добра» Ольгой Смирновой, с которой мы ездили в дома престарелых. Не передать словами, какие эмоции я испытала, - рассказала конкурсантка.

Финал конкурса «Миссис Россия 2018» состоится в Москве 18 августа.