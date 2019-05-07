«Мое сердце с Мурманском»: Наталья Водянова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево
Супермодель Наталья Водянова выразила соболезнования родственникам погибших при пожаре в Шереметьево. На своей странице в Инстаграме нижегородка написала на русском и английском языках:
- Мурманск и семьи всех погибших, скорбим. My heart goes to #Murmansk and all the families of victims of this terrible tragedy on Moscow-Murmansk flight #SU1492 («Мое сердце с Мурманском и со всеми семьями жертв ужасной трагедии, случившейся на рейсе Москва - Мурманск»).
Подписчики поблагодарили знаменитость за сострадание.
- Наташа, спасибо за поддержку, - прокомментировала polinamoshta.
- Наталья, спасибо, что рассказываете обо всем этом, пишете на русском и английском языках, чтобы каждый неравнодушный к этой трагедии человек знал и скорбел, независимо, откуда он и где живет, - добавил пользователь swan_traveller.
- Я разделяю ваши переживания. Молимся за погибших и их семьи, - написал giovanni_umile.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что семья гражданского мужа Натальи Водяновой одна из первых пожертвовала крупную сумму на восстановление сгоревшего в ходе реконструкции Нотр-Дама.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»