2019-05-07T14:13:57+03:00
Общество

«Мое сердце с Мурманском»: Наталья Водянова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево

Известная модель опубликовала трогательный пост в Инстаграме [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Наталья Водянова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево.Наталья Водянова выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в Шереметьево.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова выразила соболезнования родственникам погибших при пожаре в Шереметьево. На своей странице в Инстаграме нижегородка написала на русском и английском языках:

- Мурманск и семьи всех погибших, скорбим. My heart goes to #Murmansk and all the families of victims of this terrible tragedy on Moscow-Murmansk flight #SU1492 («Мое сердце с Мурманском и со всеми семьями жертв ужасной трагедии, случившейся на рейсе Москва - Мурманск»).

natasupernovanatasupernova
Мурманск и семьи всех погибших, скорбим.
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Подписчики поблагодарили знаменитость за сострадание.

- Наташа, спасибо за поддержку, - прокомментировала polinamoshta.

- Наталья, спасибо, что рассказываете обо всем этом, пишете на русском и английском языках, чтобы каждый неравнодушный к этой трагедии человек знал и скорбел, независимо, откуда он и где живет, - добавил пользователь swan_traveller.

- Я разделяю ваши переживания. Молимся за погибших и их семьи, - написал giovanni_umile.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что семья гражданского мужа Натальи Водяновой одна из первых пожертвовала крупную сумму на восстановление сгоревшего в ходе реконструкции Нотр-Дама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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