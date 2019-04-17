2019-04-17T19:23:56+03:00
Звезды

Наталья Водянова: «Тяжело видеть последствия пожара в Нотр-Даме»

Супермодель и ее гражданский муж Антуан Арно побывали в соборе Парижской Богоматери после возгорания [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Накануне Наталья Водянова сообщила, что семья ее мужа жертвует 200 млн евро на восстановление сгоревшего собора.Накануне Наталья Водянова сообщила, что семья ее мужа жертвует 200 млн евро на восстановление сгоревшего собора.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всемирно известная модель Наталья Водянова и французский миллионер Антуан Арно оценили состояние сгоревшего Нотр-Дама. Увиденное поразило нижегородку.

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Наталья Водянова вместе с Антуаном Арно около сгоревшего Нотр-Дама
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- Очень тяжело видеть последствия пожара, - призналась Наталья в своем Инстаграме 17 апреля. - Между тем, эксперты, с которыми мы встретились вчера, утверждают, что именно отважная работа пожарных позволила спасти большую часть интерьера, витражи, башни фасада, деревянные балки, на которых висят колокола и сами колокола собора Парижской Богоматери.

Напомним, вечером 15 апреля внимание миллионов людей было приковано к собору Парижской Богоматери, охваченному огнем. По основной версии, возгорание произошло случайно во время реставрационных работ. Окончательно потушить пламя удалось лишь к 4.30 утра. Однако и сейчас спасатели проливают конструкции. Пламя уничтожило две трети крыши, внутреннее убранство, шпиль и знаменитые часы. К счастью, фасад удалось спасти, равно как и знаменитые колокольни, средневековые стены и христианские реликвии.

На следующий день появилось сообщение о том, что группа компаний Vuitton Moët Hennessy, президентом которой является отец мужа Водяновой, жертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама.

- Я так горжусь своей семьей. Наши сердца восстановятся вместе с Нотр-Дамом. Надеюсь, совсем скоро, - заявила Водянова.

Вдобавок ко всему одна из богатейших семей Франции предлагает правительству любую помощь своих лучших специалистов для проведения креативной, архитектурной и финансовой экспертиз, чтобы привлечь средства для восстановления Нотр-Дама.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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