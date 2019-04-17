Наталья Водянова: «Тяжело видеть последствия пожара в Нотр-Даме»

Всемирно известная модель Наталья Водянова и французский миллионер Антуан Арно оценили состояние сгоревшего Нотр-Дама. Увиденное поразило нижегородку.

natasupernova Наталья Водянова вместе с Антуаном Арно около сгоревшего Нотр-Дама

- Очень тяжело видеть последствия пожара, - призналась Наталья в своем Инстаграме 17 апреля. - Между тем, эксперты, с которыми мы встретились вчера, утверждают, что именно отважная работа пожарных позволила спасти большую часть интерьера, витражи, башни фасада, деревянные балки, на которых висят колокола и сами колокола собора Парижской Богоматери.

Напомним, вечером 15 апреля внимание миллионов людей было приковано к собору Парижской Богоматери, охваченному огнем. По основной версии, возгорание произошло случайно во время реставрационных работ. Окончательно потушить пламя удалось лишь к 4.30 утра. Однако и сейчас спасатели проливают конструкции. Пламя уничтожило две трети крыши, внутреннее убранство, шпиль и знаменитые часы. К счастью, фасад удалось спасти, равно как и знаменитые колокольни, средневековые стены и христианские реликвии.

На следующий день появилось сообщение о том, что группа компаний Vuitton Moët Hennessy, президентом которой является отец мужа Водяновой, жертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама.

- Я так горжусь своей семьей. Наши сердца восстановятся вместе с Нотр-Дамом. Надеюсь, совсем скоро, - заявила Водянова.

Вдобавок ко всему одна из богатейших семей Франции предлагает правительству любую помощь своих лучших специалистов для проведения креативной, архитектурной и финансовой экспертиз, чтобы привлечь средства для восстановления Нотр-Дама.

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