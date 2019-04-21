2019-04-21T21:57:42+03:00
Общество

Глеб Никитин и Максим Орешкин подвели итоги первого Global City Hackathon в Нижнем Новгороде

Победители смогут доработать свои проекты со специалистами в области «Умных городов» Амстердама, Барселоны и Лиона [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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Глава региона Глеб Никитин и министр экономразвития РФ Максим Орешкин подвели итоги первого в России Global City Hackathon 21 апреля. Участие в трехдневном марафоне принимали 200 специалистов из столицы Приволжья: программисты, маркетологи, стартап-команды и другие, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

В заключительный день прошла питч-сессия лучших решений. Самыми достойными, по мнению жюри, стали: команда Mixar (приложение «Доступный город» для слабовидящих людей), команда Кирилла Пернаткина (приложение «Симулятор парковочного пространства») и проект «Антимусор».

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Финалисты продолжат разработку своих решений вместе с администрацией Нижнего Новгорода и региональным правительством при поддержке партнеров мероприятия. Кроме того, эти команды ждет встреча со специалистами муниципалитетов в области «Умных городов» Амстердама, Барселоны и Лиона.

- Инициатива проведения Global City Hackaton в Нижнем Новгороде очень хорошая, мы ее с радостью поддержали. Видно, что эти проекты интересуют региональные и городские власти, они будут сейчас их воплощать в Нижнем Новгороде. Наша задача - те проекты которые дойдут до финальной реализации - тиражировать по всей стране, - заявил Максим Орешкин.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

В свою очередь глава региона отметил особую атмосферу на Хакатоне. Она, по его словам, молодежная, творческая, с верой в конкретный результат.

- Проекты абсолютно реализуемы с точки зрения необходимых ресурсов, они могут изменить нашу жизнь к лучшему и сделать ее более комфортной, - добавил губернатор.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Вместе с тем заместитель председателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева выразила веру в то, что Нижний Новгород станет стартом цифровой трансформации не только в регионе, но и во всех регионах России.

- Этот уникальный IT-эксперимент показал готовность жителей участвовать в преобразовании своих городов, предлагать инновационные решения по самым актуальным городским проблемам. Такие мероприятия нужно продолжать, - заключила Макиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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