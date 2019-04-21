2019-04-21T17:32:22+03:00
Общество

Глеб Никитин сообщил о планируемом подписании соглашения по развитию инициативного бюджетирования в регионе

Соглашение планируется подписать на ПМЭФ с компанией Vostok
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
Изменить размер текста:

Глава региона Глеб Никитин рассказал о планируемом подписании соглашения по развитию инициативного бюджетирования в Нижегородской области. Планами губернатор поделился 21 апреля на панельной дискуссии «Города в эпоху четвертой промышленной революции», участие в которой принял министр экономразвития РФ Максим Орешкин. Мероприятие состоялось в рамках Global City Hackathon, передает пресс-служба облправительства.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Никитин напомнил, что регион лидирует по количеству городов-пилотов проекта «Умный город».

- В каждом из трех городов (Нижний Новгород, Дзержинск, Саров) используются свои решения, и, безусловно, перед нами стоят определенные вызовы: снизить время, проводимое в пробках, сделать город более светлым, комфортным и безопасным, - подчеркнул губернатор.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

В скором времени в областном центре должна заработать автоматизированная система управления дорожным движением. Это когда 277 основных перекрестков будут оснащены дорожным контроллерами и детекторами транспорта.

- Адаптивное управление светофорами в зависимости от загруженности дорог и плотности трафика позволит разгрузить отдельные транспортные направления, - пояснил чиновник.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Также в планах подписать соглашение с компаний Vostok по развитию инициативного бюджетирования в Нижегородской области. Подписание состоится в июне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как рассказал глава региона, партисипаторное бюджетирование предполагает активный учет мнения жителей при формировании бюджета на очередной год.

В свою очередь глава федерального министерства отметил, что Нижний Новгород и область в целом делают серьезные шаги в плане трансформации. А для внедрения новых технологий важен обмен идеями.

- Коммуникация, которая есть в городах, приводит к тому, что именно здесь появляются новые технологии и именно здесь они внедряются в первую очередь. Соответственно, через внедрение новых технологий эта история помогает городам подниматься на следующую ступень, - сказал Орешкин.

Добавим, что в панельной дискуссии участвовали также эксперты из Европы: Дэвид директор технологического института городской среды Барселоны Гарсия Мартинес и директор по инновациям и развитию нового бизнеса, вице-президент SmartCity, InvestinLyon Седрик Гриньяр.

Напомним, первый в России Global City Hackathon стартовал в столице Приволжья 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Цифровое развитие Нижнего Новгорода будет вестись в три этапа
Безработный нижегородец украл строительный забор
Нижегородские аграрии экспортировали продовольственные товары на 42,7 млн долларов
Глеб Никитин и Максим Орешкин подведут итоги первого Global City Hackathon
Нижегородский художественный музей объявляет день открытых дверей
БК «Нижний Новгород» на выезде проиграл «Калеву»
Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию ТОСЭР
Глеб Никитин принял участие в обсуждении концепции развития здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
ФК «Нижний Новгород» выиграл у «Зенит-2»
Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов
Больше 600 нижегородцев приняли участие во всероссийском экологическом субботнике