Глеб Никитин сообщил о планируемом подписании соглашения по развитию инициативного бюджетирования в регионе

Глава региона Глеб Никитин рассказал о планируемом подписании соглашения по развитию инициативного бюджетирования в Нижегородской области. Планами губернатор поделился 21 апреля на панельной дискуссии «Города в эпоху четвертой промышленной революции», участие в которой принял министр экономразвития РФ Максим Орешкин. Мероприятие состоялось в рамках Global City Hackathon, передает пресс-служба облправительства.

Фото: Александр Воложанин

Никитин напомнил, что регион лидирует по количеству городов-пилотов проекта «Умный город».

- В каждом из трех городов (Нижний Новгород, Дзержинск, Саров) используются свои решения, и, безусловно, перед нами стоят определенные вызовы: снизить время, проводимое в пробках, сделать город более светлым, комфортным и безопасным, - подчеркнул губернатор.

Фото: Александр Воложанин

В скором времени в областном центре должна заработать автоматизированная система управления дорожным движением. Это когда 277 основных перекрестков будут оснащены дорожным контроллерами и детекторами транспорта.

- Адаптивное управление светофорами в зависимости от загруженности дорог и плотности трафика позволит разгрузить отдельные транспортные направления, - пояснил чиновник.

Фото: Александр Воложанин

Также в планах подписать соглашение с компаний Vostok по развитию инициативного бюджетирования в Нижегородской области. Подписание состоится в июне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как рассказал глава региона, партисипаторное бюджетирование предполагает активный учет мнения жителей при формировании бюджета на очередной год.

В свою очередь глава федерального министерства отметил, что Нижний Новгород и область в целом делают серьезные шаги в плане трансформации. А для внедрения новых технологий важен обмен идеями.

- Коммуникация, которая есть в городах, приводит к тому, что именно здесь появляются новые технологии и именно здесь они внедряются в первую очередь. Соответственно, через внедрение новых технологий эта история помогает городам подниматься на следующую ступень, - сказал Орешкин.

Добавим, что в панельной дискуссии участвовали также эксперты из Европы: Дэвид директор технологического института городской среды Барселоны Гарсия Мартинес и директор по инновациям и развитию нового бизнеса, вице-президент SmartCity, InvestinLyon Седрик Гриньяр.

Напомним, первый в России Global City Hackathon стартовал в столице Приволжья 19 апреля.