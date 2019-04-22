В Кстовском районе потушили пожар площадью 1 га

Сильный пожар в садоводческих товариществах «Березка» и «Отдых» в Кстовском районе удалось ликвидировать в 16.57, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области. Площадь возгорания составила 1 гектар.

Видео с места пожара в садоводческих товариществах Кстова.Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Ранее «Комсомольская правда» писала о 17 полыхающих дачных домах, однако, по уточненным данным, огнем повреждено одиннадцать строений. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: http://52.mchs.gov.ru/

Фото: http://52.mchs.gov.ru/

Напомним, что для тушения пожара к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8. Им в ходе операции было осуществлено семь сливов.

Фото: http://52.mchs.gov.ru/

Фото: http://52.mchs.gov.ru/

Специалисты МЧС напоминают, что в связи с ухудшением пожароопасной обстановки в регионе (уже зафиксировано более 300 возгораний) запрещается жечь сухую траву.

Фото: http://52.mchs.gov.ru/

- Помните, что убирать сухую траву и мусор с территории нужно таким образом, чтобы она не стала удобным плацдармом для перехода огня с сухой травы на постройки, - призывают спасатели.

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