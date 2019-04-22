Появились фото и видео с места пожара в садоводческих товариществах Кстова

Семнадцать дачных домов пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в СНТ «Березка» и СНТ «Отдых» Кстовского района днем 22 апреля. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 13.55.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/704622" frameborder="0"></iframe> Пожар в Кстовском районе Нижегородской области.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение семи домиков в «Березке» и десяти в «Отдыхе», - уточнили в МЧС.

17 садовых домиков горят в Кстовском районе. Фото предоставлено "Комсомольской правде" очевидцами.

На место происшествия отправилась оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа ЦУКС, чтобы потушить разбушевавшееся пламя. К вылету для тушения пожара готов вертолет Ми-8.

Отметим, что пока данных о пострадавших или погибших нет. Информация уточняется.

Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщили очевидцы, загорание домов произошло из-за пала травы. Огонь быстро распространяется по траве. И, к сожалению, пока локализовать его не удалось.