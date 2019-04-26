Четыре площадки для выгула собак появятся в Нижнем Новгороде

В скором времени в Нижнем Новгороде будут обустроены четыре площадки для выгула собак. Заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что в ближайшее время мэрия планирует сделать собачьи площадки на территории сквера «Канавинский» на Московском шоссе – ее площадь составит 550 квадратных метров, в парке «Дубки» Ленинского района площадью 300 квадратных метров, а также увеличится площадка для выгула собак в парке имени Пушкина Советского района. Для дрессировки собак будет выделено 411 квадратных метров, а для выгула - 362,5 квадратных метров.

Кроме того, появились и частные лица, которые готовы сделать площадку для выгула собак за свой счет. Администрация Нижнего Новгорода поддержала инициативу. В результате специальное место для собак появится рядом со Слободой Верхнепечерская.

Также Алексей Краснов обратил внимание, что помимо площадок необходимо определить зоны, разрешенные для выгула собак. Это должны быть территории традиционного использования для прогулок людей с собаками, не ограниченные забором, а лишь обозначенные информационными аншлагами. Их количество чиновник не уточнил. Однако во время заседания постоянной комиссии по экологии думы Нижнего Новгорода обсуждалось строительство 14 площадок для выгула собак.

- Такие территории нужно сформировать с учетом мнения владельцев животных и требований по удаленности от территорий образовательных и социальных учреждений, детских и спортивных площадок, - сказал Алексей Краснов.

Кроме того, Алексей Краснов, призвал всех владельцев собак проявить активность и присылать свои предложения по созданию таких зон в администрацию Нижнего Новгорода.