2019-04-17T11:05:17+03:00
Общество

14 новых площадок для выгула собак появится в Нижнем Новгороде

Сейчас в городе насчитывается всего семь специально отведенных для этого мест
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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14 новых площадок для выгула собак появится в Нижнем Новгороде.14 новых площадок для выгула собак появится в Нижнем Новгороде.Фото: Предоставлено героем публикации
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Совсем скоро у домашних Шариков и их хозяев появится больше места для прогулок - в Нижнем Новгороде планируется создать 14 площадок для выгула собак. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по экологии городской Думы.

- На сегодняшний день в городе существует семь муниципальных площадок для выгула собак, - рассказал советник главы города Алексей Краснов. - В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить еще три площадки - в сквере Канавинский на Московском шоссе, в парке «Дубки» и в парке имени Пушкина. Кроме того, есть предложение о создании еще на территории города14 площадок для выгула.

Впрочем, по мнению депутатов, этих мер недостаточно. Тем более что огороженные площадки для дрессировки и места для выгула – это совершенно разные вещи.

- Необходимо организовать работу по определению в городе мест именно для выгула собак, - уверен депутат Артем Савинов. - Они не требуют никакого оборудования, ограждений – достаточно просто повесить табличку «Выгул разрешен», чтобы не было никаких конфликтов.

Со своей стороны городские власти признают, что существующих в городе мест для выгула собак явно недостаточно. Чтобы исправить ситуацию, к делу решено подключить районные администрации.

- В настоящее время департамент благоустройства прорабатывает этот вопрос совместно с районными администрациями, - рассказал Алексей Краснов. - Места для выгула должны определить администрации районов, исходя из нормативов удаленности от образовательных учреждений, детских площадок и других ограничений. При этом должны учитываться традиционные места, где владельцы собак любят выгуливать своих питомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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