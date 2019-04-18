Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой возобновляются. Об этом сообщили в ПСО «Волонтер».

Они будут проводиться 19, 20 и 21 апреля. Начинаться поиски будут каждый день в 9.00. Место сбора останется прежним – СНГ «Борок» в Кстовском районе (у озера). Для того чтобы удобнее было найти место по навигатору, можно забить координаторы: 56,0504242, 44,3689305.

Волонтеры предупреждают, что всем, кто хочет помочь в поисках девочки, необходимо правильно одеться. Необходимо взять с собой головные уборы, влаго- и ветрозащитную одежду, сменную одежду, резиновые сапоги, дождевики. А также не забудьте репелленты – в лесах уже много клещей, фонари и батарейки. Желательно захватить что-то перекусить, а также горячий чай или кофе.

Вместе с волонтерами поиски будут вести и сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области, а также полиция Кстовского и других районов. Всего ежедневно будут задействованы около 120 сотрудников полиции, 100 сотрудников Росгвардии, 40 сотрудников МЧС.

- В течение трех дней они произведут обследование местности, где в августе 2018 года пропала девочка, а также близлежащей территории: изучат местность вдоль придорожной полосы, болота, поля, разберут свалки, - рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Если вы хотите принять участие в поисках, предварительно позвоните либо ПСО «Волонтер» по «горячей» линии 8 (831) 291-51-51 или инфоргу Наталье по телефону 8-920-006-02-29, либо обратитесь в полицию по телефонам 8 (831) 268-57-54 и 8 (83145) 5-95-68.

Напомним, 13-летняя Маша Ложкарева пропала в СНТ «Борок « в Кстовском районе 1 августа 2018 года. Она пошла кататься на велосипеде, но так и не вернулась.

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