Лучший друг собаки: в Нижнем Новгороде появилась новая профессия

Все дети мечтают о собаке. Да и многие взрослые с удовольствием бы обзавелись хвостатым питомцем, и единственное, что останавливает – это ежедневные прогулки, на которые часто не хватает времени. Но оказывается, в Нижнем Новгороде есть специальные люди – выгульщики, которые с удовольствием будут бегать и играть с вашей собакой в любое время.

Для Нижнего Новгорода это профессия новая, а потому «Комсомольская правда»- Нижний Новгород» решила выяснить, насколько легко работать выгульщиком и стоит ли им доверять свою собаку.

Лучший друг собаки: в Нижнем Новгороде появилась новая профессияФото: Предоставлено героем публикации

Можно ли доверить свою собаку выгульщику?

В Нижнем Новгороде действует лишь одно агентство по выгулу собак. И после небольшого опроса нескольких хозяев, которые пользуются их услугами, выяснилось, что нижегородские выгульщики очень внимательны к домашним питомцам и не раз спасали жизнь собакам.

Однажды во время прогулки у йокширского терьера случился сердечный приступ, и собака упала без сознания. Выгульщица не растерялась и тут же провела непрямой массаж сердца собаке, а также сбегала в ближайшую аптеку за валидолом. В результате пушистый питомец был спасен.

Хозяева метиса-найденыша рассказали, что именно выгульщица заметила странности в поведении собаки – она была слишком вялой. После прогулки выгульщица посоветовала хозяевам как можно быстрее обратиться к ветеринару. И вскоре врач подтвердил, что собаку укусил клещ, заразив ее пироплазмозом. Метис вовремя прошел курс лечение и теперь чувствует себя прекрасно.

Лучший друг собаки: в Нижнем Новгороде появилась новая профессияФото: Предоставлено героем публикации

Некоторые хозяева вспомнили, что выгульщики сами обрабатывали раны и бинтовали лапы собакам, которые случайно поранились на прогулке. Для этого они всегда с собой носят бутылочку хлордексидина.

Сколько может заработать выгульщик собак?

- Выгул собаки – это огромная ответственность, - рассказала «Комсомолке» выгульщица агентства Walk Your Dog Ольга Крауклис. – Нужно уметь управляться с большими собаками, которые порой весят столько же, сколько и я, нужно правильно держать поводок, чтобы не вывихнуть руку, если собака резко дернет, нужно всегда быть начеку, чтобы собаки, например, не подрались, или чтобы собака не подбирала на улице все подряд.

Также, по словам Ольги, очень часто приходится сталкиваться с теми, кто не любит собак и агрессивно реагирует даже на спокойную и воспитанную собаку в наморднике. Бывают и конфликты с хозяевами других собак, которые не хотят забирать свою собаку-агрессора, объясняя тем, что она у них добрая.

- Перед тем, как мне в первый раз доверили самой гулять с собакой, я несколько раз гуляла вместе с лучшим выгульщиком-кинологом: она смотрела, могу ли я управлять собаками, а я училась у нее справляться со сложными ситуациями. Причем в этих случаях всегда ставят с самыми невоспитанными собаками, - смеется Ольга.

Лучший друг собаки: в Нижнем Новгороде появилась новая профессияФото: Предоставлено героем публикации

Труды выгульщиков очень часто вознаграждаются не только зарплатой, но и приятными бонусами. Благодарные хозяева собак дарят шоколадки, конфеты, а порой дают и чаевые. Причем иногда они бывают весьма солидными.

Чаще всего выгулищиками становятся студенты, которым нужна подработка с гибким графиком, которые легки на подъем и которые не боятся гулять при любой погоде. Выгуливая собак всего несколько часов в день, за неделю можно заработать от пяти до семи тысяч рублей.