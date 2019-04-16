2019-04-16T18:20:31+03:00
Звезды

Эмир Кустурица: «Прилепин - один из лучших современных писателей в мире»

Известный режиссер рассказал о любимых писателях и о том, как относится к идее снять фильм в Нижнем Новгороде [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Сербский режиссер приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra.Сербский режиссер приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Эмир Кустурица прилетел в Нижний Новгород со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra и заодно признался в любви писателю Захару Прилепину.

Представители СМИ встретили режиссера аплодисментами. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Представители СМИ встретили режиссера аплодисментами.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Прилепин - один из лучших современных писателей в мире. Его «Обитель» - это, пожалуй, самый интересный роман, написанный за последние десять лет, - заявил сербский кинорежиссер. - Я много читаю и знаю, о чем говорю.

Сербский режиссер приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сербский режиссер приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

А еще режиссер фильмов «Аризонская мечта» с Джонни Деппом и «По млечному пути» с Моникой Белуччи в восторге от Чингиза Айтматова. Особенно ему дорога повесть «Белое облако Чингисхана», которую он отчего-то называет не иначе как сказкой.

- Думаю, один из фильмов, которые я сделаю, будет как раз по этому произведению, - заявил Кустурица.

Говорят, Эмир Кустурица редко ходит на мероприятия днем. Оттого пресс-конференция в Нижнем Новгороде еще ценнее. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Говорят, Эмир Кустурица редко ходит на мероприятия днем. Оттого пресс-конференция в Нижнем Новгороде еще ценнее.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

А вот решится ли звезда мирового кинематографа на съемки фильма на нижегородской земле, неизвестно. Желание-то вроде бы есть, а вот финансирования…

На встречу с легендой пришли нижегородские художники Максим Приданов и Наталья Панкова. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На встречу с легендой пришли нижегородские художники Максим Приданов и Наталья Панкова.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Куда бы я не приезжал, везде спрашивают: а не снять ли мне фильм. Но любой фильм - большая иллюзия. Каждый думает, что нет ничего проще, но для съемок нужны деньги, - отметил режиссер. - У меня много сценариев, которые я написал сам. Где-то три-четыре уже, и в принципе по одному из них можно снять фильм здесь, в Нижнем Новгороде. Но насколько это реально? Потому что я всегда задаюсь вопросами: как это сделать и сколько понадобится денег? Почти все зависит именно от финансирования.

Не обошлось без фотографий на память. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Не обошлось без фотографий на память.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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