2019-04-16T16:47:51+03:00
Звезды

Эмир Кустурица станет послом 800-летия Нижнего Новгорода

Режиссер живо откликнулся на предложение главы региона Глеба Никитина
Анастасия НАЗАРОВА
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Режиссер Эмир Кустурица приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить со своим музыкальным коллективом The No Smoking Orchestra 16 апреля. Перед концертом знаменитый серб встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

На мероприятии в Арсенале Кустурица и Никитин обсудили возможные совместные проекты. Так, губернатор предложил мировой знаменитости стать послом Нижнего Новгорода по случаю грядущего 800-летия. Предложение пришлось гостю по душе.

- Это очень хорошая идея, - живо откликнулся Эмир Кустурица. - Такое будет впервые в жизни. И здорово, что речь идет про культуру, потому что для дипломатии не очень подходит мой темперамент. Я счастлив, что буду представлять европейский город, которому исполняется 800 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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