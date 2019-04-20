КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде снова открыт

КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде вновь откроет свои двери и сможет устраивать концерты. 19 апреля 2019 года нижегородский районный суд снял запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщили в КЗ «Юпитер».

- Рассмотрев в предварительном судебном заседании заявление ООО «Юпитер» об отмене обеспечительных мер по гражданскому делу по иску прокурора Нижегородского района города Нижнего Новгорода, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ООО «Юпитер» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, определил заявление ООО «Юпитер» удовлетворить, - написано в определении суда.

Напомним, в конце марта 2019 года суд приостановил деятельность концертного зала, который только что открылся после долгого ремонта. Дело в том, что прокуратура Нижегородской области нашла много нарушений противопожарной безопасности. В частности, не завершен монтаж системы передачи сигналов возникновения пожара на пульт подразделения пожарной охраны, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и много другого. Все в целом, по мнению специалистов, представляет угрозу для жизни и здоровья людей.