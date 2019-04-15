Максим Матвеев: «Я бы с удовольствием сыграл супергероя!»

36-летний актер театра и кино Максим Матвеев признался, что не прочь сыграть супергероя комиксов. О своих предпочтениях муж Елизаветы Боярской рассказал на встрече с нижегородцами в рамках литературно-театрального фестиваля «Беспринцыпные чтения».

- Я бы с удовольствием сыграл супергероя. Честно скажу, люблю этот жанр, люблю Marvel вне зависимости от того, что у меня двое пацанов, - улыбнулся Максим.

Насмотревшись супергеройских историй, артист пришел к выводу, что создатели комиксов грамотно протаскивают в них идеи, заслуживающие внимание, идеи, о которых хочется поговорить.

- Несмотря на то, что обертка у этой идеи яркая и казалось бы бездушная. На самом деле нет. Когда я смотрел первых «Мстителей», орал вместе с героями, когда они мочили инопланетян. Ей богу! Я отслеживаю подобные фильмы и понимаю, что там есть что сыграть. Думаю, такой популярный материал как комиксы движется в сторону совмещения идеологического арт-хауса с популярным кино.

На тему супергеройских фильмов высказались и звездные коллеги Максимова - актрисы Анна Михалкова и Ингеборга Дапкунайте. Старшая дочь мэтра отечественного кинематографа уже знает, какую героиню комиксов хочет сыграть.

- Я мечтаю стать женщиной-муравьем. А лучше - стрекозой! - сходу выдала Михалкова.

Литовская же актриса однажды приложила руку к американским комиксам - озвучивала говорящий костюм человека-паука. И это ей страх как понравилось.

- Это было очень круто. Великолепно! Мечтаю еще что-нибудь такое озвучить. Но сыграть тоже было бы неплохо… - призналась Дапкунайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Накрывает счастье!»: Максим Матвеев остался под впечатлением от нижегородских писателей

Актер рассказал подписчикам о поездке на литературно-театральный фестиваль в Нижний Новгород (подробности)

Нижний Новгород встретил актрису Анну Михалкову метелью

Звезда сериала «Обычная женщина» прилетела на фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения» (подробности)