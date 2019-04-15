Максим Матвеев: «Я бы с удовольствием сыграл супергероя!»
36-летний актер театра и кино Максим Матвеев признался, что не прочь сыграть супергероя комиксов. О своих предпочтениях муж Елизаветы Боярской рассказал на встрече с нижегородцами в рамках литературно-театрального фестиваля «Беспринцыпные чтения».
- Я бы с удовольствием сыграл супергероя. Честно скажу, люблю этот жанр, люблю Marvel вне зависимости от того, что у меня двое пацанов, - улыбнулся Максим.
Насмотревшись супергеройских историй, артист пришел к выводу, что создатели комиксов грамотно протаскивают в них идеи, заслуживающие внимание, идеи, о которых хочется поговорить.
- Несмотря на то, что обертка у этой идеи яркая и казалось бы бездушная. На самом деле нет. Когда я смотрел первых «Мстителей», орал вместе с героями, когда они мочили инопланетян. Ей богу! Я отслеживаю подобные фильмы и понимаю, что там есть что сыграть. Думаю, такой популярный материал как комиксы движется в сторону совмещения идеологического арт-хауса с популярным кино.
На тему супергеройских фильмов высказались и звездные коллеги Максимова - актрисы Анна Михалкова и Ингеборга Дапкунайте. Старшая дочь мэтра отечественного кинематографа уже знает, какую героиню комиксов хочет сыграть.
- Я мечтаю стать женщиной-муравьем. А лучше - стрекозой! - сходу выдала Михалкова.
Литовская же актриса однажды приложила руку к американским комиксам - озвучивала говорящий костюм человека-паука. И это ей страх как понравилось.
- Это было очень круто. Великолепно! Мечтаю еще что-нибудь такое озвучить. Но сыграть тоже было бы неплохо… - призналась Дапкунайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU