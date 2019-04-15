«Накрывает счастье!»: Максим Матвеев остался под впечатлением от нижегородских писателей

Звезда сериала «Мосгаз» Максим Матвеев уже несколько дней уехал из Нижнего Новгорода, где участвовал в литературно-театральном фестивали «Беспринцыпные чтения», но поездка его не отпускает. Впечатлениями он поделился в своем Инстаграме.

d.ingeborga Селфи Анны Михалковой и Ингеборги Дапкунайте, сделанное по дороге в Нижний Новгород

Сначала артист поблагодарил своих коллег Анну Михалкову, Ингеборгу Дапкунайте, Александра Цыпкина, Наринэ Абгарян, а также нижегородских чтецов за крутую, по его словам, компанию. Максим отметил, что получил истинное удовольствие, слушая их чтение со сцены Нижегородского драматического театра 13 апреля.

alexander_tsypkin Александр Цыпкин: "Позажигали в Нижнем Новгороде!"

- Хочу поделиться одним из самых ярких впечатлений за эту поездку. Это знакомство с двумя замечательными авторами: Денисом Черновым и Татьяной Пановой. То самое любимое ощущение после прочтения, когда улыбаешься узнаваемости персонажей и ситуаций, потом к горлу подкатывает ком, а потом накатывает счастье, - признался Максим. - Катарсис, короче. Или как это еще называют?! Спасибо вам за ваши книги. Желаю вдохновения и удачи. Радуйте читателей дальше, пожалуйста!

Кстати, сам Матвеев читал один из рассказов нижегородца Дениса Чернова, который называется «Снежинка». Зал поблагодарил артиста продолжительными аплодисментами.

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