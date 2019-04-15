2019-04-15T15:56:14+03:00
Звезды

«Накрывает счастье!»: Максим Матвеев остался под впечатлением от нижегородских писателей

Актер рассказал подписчикам о поездке на литературно-театральный фестиваль в Нижний Новгород
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Актер остался в восторге от нижегородских авторов.Актер остался в восторге от нижегородских авторов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Звезда сериала «Мосгаз» Максим Матвеев уже несколько дней уехал из Нижнего Новгорода, где участвовал в литературно-театральном фестивали «Беспринцыпные чтения», но поездка его не отпускает. Впечатлениями он поделился в своем Инстаграме.

d.ingeborgad.ingeborga
Селфи Анны Михалковой и Ингеборги Дапкунайте, сделанное по дороге в Нижний Новгород
9282 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

Сначала артист поблагодарил своих коллег Анну Михалкову, Ингеборгу Дапкунайте, Александра Цыпкина, Наринэ Абгарян, а также нижегородских чтецов за крутую, по его словам, компанию. Максим отметил, что получил истинное удовольствие, слушая их чтение со сцены Нижегородского драматического театра 13 апреля.

alexander_tsypkinalexander_tsypkin
Александр Цыпкин: "Позажигали в Нижнем Новгороде!"
2436 отметок «Нравится»24 комментариевInstagram

- Хочу поделиться одним из самых ярких впечатлений за эту поездку. Это знакомство с двумя замечательными авторами: Денисом Черновым и Татьяной Пановой. То самое любимое ощущение после прочтения, когда улыбаешься узнаваемости персонажей и ситуаций, потом к горлу подкатывает ком, а потом накатывает счастье, - признался Максим. - Катарсис, короче. Или как это еще называют?! Спасибо вам за ваши книги. Желаю вдохновения и удачи. Радуйте читателей дальше, пожалуйста!

Кстати, сам Матвеев читал один из рассказов нижегородца Дениса Чернова, который называется «Снежинка». Зал поблагодарил артиста продолжительными аплодисментами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижний Новгород встретил актрису Анну Михалкову метелью

Звезда сериала «Обычная женщина» прилетела на фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Игорь Шувалов: «Нижегородский хакатон – уникальный для России проект»
В Нижнем Новгороде пройдет форум «Россия – спортивная держава»
Карта зеленых насаждений появится в Нижнем Новгороде
В зоопарке «Лимпопо» после долгого ремонта откроется первая площадка
В Нижегородской области пройдет военно-тактическая игра «Удар 2019»
Пострадавшие от отравления хлором в бассейне Gold' Fitness получат компенсацию
Нижегородцы могут создать логотип регионального знака качества
Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в марте 44,8 миллиона рублей
Всероссийская «горячая» линия по вакцинопрофилактике стартует в Нижегородской области
Глеб Никитин и Павел Колобков посетили международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS
«Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде летом
Проект «Ледового дворца представили Глебу Никитину и Павлу Колобкову
Одностороннее движение введут на улице Баррикад
Довыборы в Законодательное собрание проходят в Нижегородской области
Глеб Никитин и Павел Колобков обсудят вопросы по проведению форума «Россия – спортивная держава»
ФК «Нижний Новгород» проиграл ФК «Ротор»
Чемпионат по печному делу прошел в Нижегородской области
Глеб Никитин: «Нижегородская область ресурсно готова к реализации нацпроектов»
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области в 2019 году выросли на 8,9 процентов
Икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей прибыла в Нижний Новгород
Выездной прием граждан пройдет в Кулебаках
Три тысячи новых рабочих мест планируется создать на Выксунском металлургическом заводе
Крышу школы №71 в Сормове хотят отремонтировать летом
Житель Московского района до смерти избил родную сестру
Владимир Панов второй раз встретится с жителями Ленинского района
38-летний Павел Морев пропал в Нижнем Новгороде
Общегородской субботник в Нижнем Новгороде переносится на 20 апреля
Глеб Никитин предложил создать отдельный федеральный проект по охране ОКН