2019-04-13T14:08:29+03:00
Звезды

Нижний Новгород встретил актрису Анну Михалкову метелью

Звезда сериала «Обычная женщина» прилетела на фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения» [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Анна Михалкова приехала в Нижний Новгород на первый литературно-театральный фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения».Анна Михалкова приехала в Нижний Новгород на первый литературно-театральный фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала «Обычная женщина» Анна Михалкова прилетела в Нижний Новгород на первый общероссийский литературно-театральный фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения» 13 апреля. Актрису и ее звездных коллег (Александра Цыпкина, Ингеборгу Дапкунайте и Максима Матвеева) столица Приволжья встретила настоящей метелью!

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Здравствуй, снежный Нижний Новгород!
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- Ну, здравствуй, снежный Нижний Новгород. Видимо, кто-то решил, что этой зимой я недостаточно налюбовалась зимними красотами. Поэтому все мои весенние поездки спланированы исключительно по тем местам, где весна или еще не началась, или была вчера, а сегодня неожиданно похолодало, - написала Михалкова в своем Инстаграме.

Однако несмотря на непогоду старшая дочь мэтра отечественного кинематографа Никиты Михалкова счастлива оказаться в одном из ее любимых городов!

- … в котором мы с Ингеборгой Дапкунайте и Александром Цыпкиным будем читать рассказы местных авторов, - добавила звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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