Нижний Новгород встретил актрису Анну Михалкову метелью

Звезда сериала «Обычная женщина» Анна Михалкова прилетела в Нижний Новгород на первый общероссийский литературно-театральный фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения» 13 апреля. Актрису и ее звездных коллег (Александра Цыпкина, Ингеборгу Дапкунайте и Максима Матвеева) столица Приволжья встретила настоящей метелью!

anikiti4na Здравствуй, снежный Нижний Новгород!

- Ну, здравствуй, снежный Нижний Новгород. Видимо, кто-то решил, что этой зимой я недостаточно налюбовалась зимними красотами. Поэтому все мои весенние поездки спланированы исключительно по тем местам, где весна или еще не началась, или была вчера, а сегодня неожиданно похолодало, - написала Михалкова в своем Инстаграме.

Однако несмотря на непогоду старшая дочь мэтра отечественного кинематографа Никиты Михалкова счастлива оказаться в одном из ее любимых городов!

- … в котором мы с Ингеборгой Дапкунайте и Александром Цыпкиным будем читать рассказы местных авторов, - добавила звезда.