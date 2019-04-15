«Я ни о чем не жалею»: Бывшего нижегородского полицейского выгнали из «Дома-2»

Шесть дней нижегородец Владимир Егоров, уволившийся из правоохранительных органов ради популярного реалити-шоу, продержался на «Доме-2» (18+). В субботу, 13 апреля, 27-летнего мужчину отправили восвояси.

mr_ega1 Бывший участник Дома-2 Владимир Егоров признался, что ни о чем не жалеет

«Комсомольская правда» рассказывала, что на проекте бывший старший лейтенант задержался благодаря ведущей Ольге Бузовой, которой попросту стало жалко парня. Приглянувшаяся девушка не обратила никакого внимания на новичка Владимира. Кстати, ради нее-то нижегородец и распрощался с работой, которой отдал без малого десять лет.

- Поставил на весы любовь и погоны, любовь перевесила. На проекте хочу влюбиться и жениться, - признался молодой человек в эфире от 8 апреля.

Только вот «строители любви» не приняли Владимира и попытались выкинуть в первый же день. На помощь пришла сердобольная Ольга Бузова.

- Может, я дура, но верю ему. Вижу, как он расстроился, бросил все. Не получится - попрощаемся. А пока я лично хочу дать тебе шанс! - заявила ведущая.

В эфире от 13 апреля экс-полицейский устроил свидание Анастасии Милославской, однако это его не спасло. И Владимир покинул проект.

На своей странице в Инстаграме нижегородец обратился к атакующим его журналистам.

- Я рад был находиться на проекте, но, возможно, попал не в то время. Я ни о чем не жалею! У меня новая жизнь. Есть пара достойных предложений по работе в Москве. Пока я беру паузу на отдых, а потом снова в бой. Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. Я еще вернусь, - обнадежил бывший участник «Дома-2».

И да, сердце Владимира свободно. О чем он прямо сообщил своим подписчицам.

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