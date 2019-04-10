2019-04-10T13:25:23+03:00
Телевизор

Нижегородец уволился из полиции ради участия в «Доме-2»

На телешоу 27-летний Владимир Егоров попал благодаря Ольге Бузовой
Анна МИГАЛОВА
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За любовью уроженец Дзержинска отправился на "Дом-2"За любовью уроженец Дзержинска отправился на "Дом-2"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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27-летний нижегородец Владимир Егоров бросил службу в ОВД и отправился за любовью на «Дом-2» (16+). Вообще-то «строители любви» в эфире от 8 апреля проголосовали против нового участника, и должен был отправиться домой, но за него вступилась ведущая Ольга Бузова!

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В проекте уроженца Дзержинска оставила Ольга Бузова
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Службе в органах Владимир отдал без малого десять лет, о чем нисколечко не жалеет - опыт бесценный. Однако пораскинув мозгами понял, что жил неправильно, и уволился.

- Поставил на весы любовь и погоны, любовь перевесила, - признался нижегородец. - На проекте хочу влюбиться и жениться.

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Владимир Егоров стал участником Дома-2
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На проект молодой человек отправился покорять сердце брюнетки Анны Брянской, которая, однако, восприняла его появление на съемочной площадке более чем прохладно.

- Я смогу растопить ее сердце, - уверенно заявил бывший полицейский. - Надеюсь, у нас с ней будет взаимная симпатия.

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Владимир Егоров уволился из органов ОВД после десяти лет службы
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При первом же знакомстве Владимир потребовал от Анны принять присягу на верность их отношениям, вероятно, тем, что должны сложиться в будущем.

- Вы готовы зачитать присягу? - строго поинтересовался бывший старший лейтенант внутренней службы.

- Нет, не хочу я никаких присяг, - открестилась та.

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Владимир Егоров ищет свою любовь на телевизионном проекте
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Остальных участников Владимир также не сумел впечатлить. Иначе как объяснить, что против его присутствия на телепроекте проголосовали 16 ребят! Фактически он стал кандидатом на вылет. Поняв это, молодой человек невероятно расстроился, поник и чуть не расплакался.

- Для меня это один из последних шансов построить любовь. Очень хотелось остаться здесь, потому что все поставил на кон, за день перечеркнул карьеру. А ведь все у меня было замечательно, - стал прощаться Владимир.

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Житель Дзержинска отправился за любовью на Дом-2
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Бузова поинтересовалась, зачем ему оставаться на «Доме-2», где, скорее всего, у него ни с кем не будет отношений.

- Я бы добивался Анну, но если взаимной симпатии не возникнет, я готов добиваться других девушек. Если подарите мне шанс, буду очень счастлив. Я хочу остаться здесь! - уцепился за соломинку нижегородец.

Трогательная речь растопила сердца женской половины участниц и ведущей. По словам Ольги Бузовой, Владимир достойно появился в «Доме-2».

- Может, я дура, но верю ему. Вижу, как он расстроился, бросил все. Не получится - попрощаемся. А пока я лично хочу дать тебе шанс! - заявила ведущая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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