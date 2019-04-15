2019-04-15T13:10:31+03:00
Происшествия

«За три месяца он похудел вдвое»: 13 и 11 лет тюрьмы дали нижегородцам, заморившим голодом новорожденного сына

В громкой истории нижегородских сектантов поставлена точка [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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13 и 11 лет тюрьмы дали нижегородцам, заморившим голодом новорожденного сына.13 и 11 лет тюрьмы дали нижегородцам, заморившим голодом новорожденного сына.Фото: Юрий ГОЛОВИН
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В Нижегородской области вынесли приговор семейной паре сектантов, летом 2017 года заморившим голодом собственного новорожденного сына. 36-летнюю Ирину и ее 34-летнего супруга Андрея В. признали виновными в совершении сразу двух преступлений – «Убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору» и «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Свою вину супруги не признали и подали ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Однако это им не помогло – решением суда Ирина приговорена к 13 годам в колонии общего режима, а ее супруг – к 11 годам в колонии строгого режима.

Напомним, в июле 2017 года эта история потрясла всю Нижегородскую область. Отправившись на прогулку со своим новорожденным сыном, Андрей Власов заметил, что ребенок перестал подавать признаки жизни. Сразу после этого ребенок в крайне тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Как оказалось, малыш был доведен до крайней степени истощения.

- Несмотря на оказанную малышу медицинскую помощь, 11 декабря 2017 года ребенок скончался, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области. - Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила вследствие длительного ограничения или лишения питания мальчика.

Внешне обстановка в квартире кажется вполне благополучной. Фото: Юрий ГОЛОВИН

Внешне обстановка в квартире кажется вполне благополучной.Фото: Юрий ГОЛОВИН

Как выяснилось в ходе расследования, супруги были последователями языческой секты «Звенящие кедры России». Это оккультное движение, называемое также «Анастасия» (по имени персонажа книги писателя Владимира Мегре, который стал основоположником движения), проповедует единение и гармонию с природой. Сторонники «учения» образуют экопоселения, отвергают современные технологии и используют исключительно все натуральное, особенно это касается питания, гигиены и здоровья. «Анастасиевцы» не делают прививки своим детям и не используют лекарства при лечении болезней: считают, что энергия земли исцеляет как нельзя лучше. При обыске в квартире была обнаружена оккультная литература и ритуальные свечи.

- Да, супруга читала книги Мегре, чтобы отвлечься от беременности. Разве это преступление? – недоумевал Андрей в разговоре с журналистом «Комсомолки». – Мы утвердились во мнении, что ребенку необходимо только грудное молоко – оно защищает младенца от всех болезней, а прививки и лишние таблетки ни к чему.

Сам малыш Яромир родился довольно крупным – 4 килограмма. Но вскоре начал стремительно худеть – за три месяца он похудел вдвое. Однако ни родителей, н медиков это не смутило.

- Мы подумали, что у ребенка такое строение, он подрастет и наберет вес. Врачи нам тоже замечаний каких-то не делали, - рассказывала мама ребенка. - Я кормила Яромира грудью, кушал он нормально: сначала просыпался по ночам, к трем месяцам уже спал спокойно до самого утра. В тот день я его долго кормила, больше 40 минут. Где-то за неделю до трагедии мы заметили, что у ребенка впали щечки. Но подумали, что это из-за запоров, поэтому я стала дольше держать его у груди.

"Комсомолка" сходила в гости к семье, у которых забрали младенца по подозрению в сектанстве.Юрий ГОЛОВИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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