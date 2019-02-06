«Хадижу и Сулеймана убили поселившиеся в моей машине иностранцы»: В Нижнем Новгороде завершилось расследование дела Елены Каримовой, убившей двух своих маленьких детей

Чудовищное убийство двух маленьких детей – 4-летней Хадижи и 2-летнего Сулеймана – в мае прошлого года всколыхнуло всю Нижегородскую область. Их сожженные тела были обнаружены в заброшенном овощехранилище в Семеновском районе. Поначалу у следователей не было ни одной зацепки: не был известен ни возраст детей, ни их личность, ни даже пол. В кратчайшие сроки, проделав титаническую работу, сотрудники Следственного комитета установили причастность к этому жестокому убийству родной матери малышей – 27-летней Елены Каримовой. Проведение комплекса следственных действий: допросов, осмотров, исследований, экспертиз, в том числе генетических - и вот, наконец, дело передано в суд. О неизвестных фактах этого громкого преступления в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказал старший следователь первого отдела по особо важным преступления СУ СКР по Нижегородской области Максим Ефимов.

О неизвестных фактах этого громкого преступления рассказал старший следователь первого отдела по особо важным преступления СУ СКР по Нижегородской области Максим ЕфимовФото: Юлия ВАСИЛИШИНА

«Моих детей убили иностранцы»

Несмотря на то, что в первые дни после задержания Елена Каримова полностью признала свою вину и детально рассказала все подробности преступления, впоследствии она отказалась от своих слов.

- Теперь ее версия такова: она утверждает, что к смерти ее детей причастны двое граждан Азербайджана, которым она задолжала около полумиллиона рублей, - рассказывает Максим Ефимов. – Якобы она не могла рассчитаться за этот долг, и они стали ей угрожать - а впоследствии похитили детей. По ее словам, на протяжении суток они жили в ее машине вместе с телами детей на заднем сиденье – без еды, без воды и, справляя нужду в бутылку. Саму Елену они при этом якобы отпускали на ночь домой – переночевать у подруги. А наутро она вернулась в машину и помогла им прятать тела. Однако эта версия не выдерживает никакой критики: мы собрали достаточное количество доказательств ее причастности к совершенному преступлению: отследили по камерам видеонаблюдения весь маршрут движения ее автомобиля - и везде она была одна. Сейчас мы считаем, что детей лишила жизни именно она.

Теперь Елена утверждает, что ее детей убили двое граждан Азербайджана.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Имидж бизнес-леди

Когда Елену Каримову только задержали, она объяснила убийство детей нехваткой средств на их содержание. Дескать, после развода с мужем она осталась без средств к существованию и пошла на убийство малышей, чтобы спасти их от нищенской доли. Однако все ее друзья в один голос утверждали – нищенку она напоминала меньше всего.

- Всем своим знакомым Елена представлялась бизнес-леди, - рассказывает Максим Ефимов. – И для поддержания этого имиджа требовались немалые средства: красивые наряды, посещение ресторанов, впечатляющие фотографии в соцсетях. Аренда одного только автомобиля стоила 2300 рублей в сутки! В конце концов, она истощила все свои финансовые резервы.

Огромные кредиты

Когда своих денег у Елены Каримовой не осталось, она решилась на займы. Правда, учитывая, что она нигде официально не работала, самостоятельно получить кредит у нее не получилось. Тогда в банк пришлось идти ее матери.

- Я уж не знаю, что она ей наговорила, но мать взяла огромный кредит в полмиллиона рублей, - рассказывает следователь. – Но даже после этого Елена не стала экономить, пустив все средства на аренду автомобилей и красивые наряды. Деньги улетели очень быстро, а отдавать кредит было нечем!

Похищенные драгоценности

За три недели до совершенного убийства Елена Каримова впервые решилась на преступление – у одной из своих подруг она украла драгоценности.

- Никогда раньше Елена Каримова не нарушала закон, даже административных правонарушений за ней не числилось, - вспоминает Максим Ефимов. – А тут она украла драгоценности на общую сумму 150 тысяч рублей. Однако надолго ей их не хватило – как раз на эти деньги она арендовала тот автомобиль, в котором впоследствии и было совершено преступление.

Незадолго до убийства Елена даже решилась на кражу драгоценностей у подруги.Фото: СОЦСЕТИ

«Его разыскивает интерпол»

Незадолго до совершения убийства Елена Каримова подала заявление на развод. К тому времени ее супруг, уроженец Азербайджана, уже несколько месяцев находился в международном розыске.

- Он до сих пор разыскивается по подозрению в совершении имущественного преступления, - рассказывает следователь. – Даже после убийства детей он никак себя не проявил. Хотя это и понятно – иначе его бы сразу задержали. Сам развод уже был оформлен, когда Елена Каримова находилась под стражей. По ее словам, поводом для развода стали постоянные ссоры и скандалы с супругом.

«Признана вменяемой»

После того, как Елена Каримова убила собственных детей, многие нижегородцы отказывались верить, что она могла такое совершить в здравом рассудке. Поэтому без психиатрической экспертизы было не обойтись.

Тела маленькой Хадижи и Сулеймана были обнаружены в заброшенном овощехранилище.Фото: СОЦСЕТИ

- Честно говоря, даже нам, следователям, было трудно поверить в то, что родная мать могла убить своих детей да еще с такой жестокостью, - вспоминает Максим Ефимов. – Однако психиатрическая экспертиза признала Елену Каримовой вменяемой, никаких психических отклонений у нее нет. По закону, ей грозит высшая мера – для женщин это 25 лет тюрьмы.