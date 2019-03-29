«Это расплата за грехи твоего мужа»: Елена Каримова рассказала, что якобы неизвестные задушили ее детей у нее на глазах

Сегодня, 29 апреля 2019 года, в Нижегородском областном суде с последним словом выступила 27-летняя нижегородка Елена Каримова, обвиняемая в убийстве двух своих маленьких детей 4-летней Хадижи и 2-летнего Сулеймана.

Напомним, сожженные тела детей были обнаружены на заброшенном овощехранилище в Семенове. Подозрение в совершении этого чудовищного преступления сразу пало на мать малышей. После задержания девушка признала свою вину и объяснила свой поступок тем, что ей якобы не на что было содержать детей. Однако известно, что Елена тратила как минимум по 40 тысяч в месяц только на аренду автомобиля - а еще ходила в салоны красоты, любила красиво одеваться и буквально на днях приобрела путевку на заграничный курорт.

Расследование этого громкого дела продолжалось почти целый год. И в процессе девушка полностью изменила показания. На очередном заседании областного суда она выступила с последним словом, где озвучила свою версию произошедшего.

- Меня обвиняют в самом нечеловеческом преступлении, которое только может совершить женщина – в убийстве своих детей. Мое признание вызвано было страхом за жизнь своей семьи, поэтому я и взяла вину на себя, - рыдала Елена Каримова в зале суда. - Если бы я могла вернуть то время, я бы нашла способ скрыться от убийц и спасти своих детей. Пока мы ехали, они все время угрожали мне убийством. Я думала, что они просто запугивают меня, чтобы я рассказала, где деньги. Но я и сама не знала. Считала, что они попугают и отстанут - я и подумать не могла, что они действительно могут что-то сделать таким маленьким детям. А потом они потребовали, чтобы я остановилась, и убили моих малышей у меня на глазах. Когда я поняла, что происходит, я начала кричать и тогда мне несколько раз дали пистолетом по голове. Они сказали, что это расплата за грехи моего мужа. В этот момент для меня все перестало иметь значение.

По словам Елены Каримовой, эти двое мужчин потребовали, чтобы в течение суток она вела себя, как обычно, а после задержания взяла всю вину на себя. В противном случае угрожали убить всех ее родных.

- Как я могла не верить их словам, когда они только что на моих глазах хладнокровно задушили моих детей? Я была не способна думать в тот момент - я умерла морально вместе со своими малышами. Я все делала на автомате: отвечала на звонки, смс…Мне приходилось общаться с людьми, чтобы никто ничего не заподозрил, - рассказывает Елена Каримова. - Я не хотела никого видеть, но боялась за маму. Я поехала к тете Вале и сначала хотела ей все рассказать, но потом испугалась, что она обратится в полицию и поставит под угрозу себя и всех родных. 27 апреля я осознала, что мои дети до сих пор в этом овощехранилище, все, что мне дорого, погребено там. Я поехала туда и увидела, что все опечатано. Потом я вернулась в город, где меня и задержали.

Надо сказать, что эту версию Елена Каримова озвучивала и следователям. Однако она так и не подтвердилась.

- Эта версия не выдерживает никакой критики: мы собрали достаточное количество доказательств ее причастности к совершенному преступлению, отследили по камерам видеонаблюдения весь маршрут движения ее автомобиля - и везде она была одна. Мы уверены, что детей лишила жизни именно она, - сообщил «Комсомолке» старший следователь первого отдела по особо важным преступления СУ СКР по Нижегородской области Максим Ефимов.

Окончательную точку в этом деле поставит суд. Оглашение приговора состоится уже 3 апреля 2019 года.