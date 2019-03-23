2019-03-23T17:53:37+03:00
Общество

«Такого мы еще не видели!»: Голая девушка устроила дебош на улице Дзержинска

Местные жители вызвали полицию и скорую [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В последнее время жители Дзержинска по-настоящему удивляют прохожих своими поступками. В начале марта мы рассказывали о девушке в нижнем белье, которая устроила шоу на одном из городских катков. Сегодня в соцсетях появилась новая история: на этот раз девушка была посмелее.

На оживленной улице абсолютно голая жительница устроила дебош. По словам очевидцев, она вела себя вызывающе. Неравнодушные жители вызвали правоохранителей и медиков.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На фотографиях, опубликованных в сообществе «52 Tотал Ньюс», видно, как обнаженную нижегородку тащат по склону полицейские.

Эти снимки вызвали неоднозначные чувства у людей.

- Ничего себе! такого я еще не видела, - откликнулась Елена Хылова. Подобные сообщения написали еще несколько человек.

- Она орала на всю улицу. Я сначала подумала, что ребенок орет, выглянула в окно, а там «картина маслом..., - рассказала Екатерина Незнайкина.

Некоторые посмеялись над героиней истории, но нашлись и те, кто осудил подобные комментарии.

- Как же жалко этого человека. Он болен, и не виноват в том, что с ним происходит. Надеюсь, ей помогут, - пожалела ее Ольга Артамонова.

- Не стоило вообще такое выкладывать, а вдруг и вправду она психически не здорова, а автор "кучу лайков" на этом решил заработать, - высказался Дмитрий Дзержинский.

Настоящую причину такого поведения придется выяснить правоохранителям и врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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