2019-03-03T16:56:05+03:00
Общество

Кормящая мать из Дзержинска устроила шоу на катке в одном купальнике и варежках

Таким необычным способом девушка решила отметить первый день весны [фото, видео]
Василий КРОТОВ
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Кормящая мать из Дзержинска устроила шоу на катке в одном купальнике и варежках. ФОТО: Виктор АндроновКормящая мать из Дзержинска устроила шоу на катке в одном купальнике и варежках. ФОТО: Виктор Андронов
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Оказавшись на катке в центре Дзержинска 1 марта, местные жители были несколько озадачены – красивая девушка рассекала по льду в одном купальнике и варежках. Большинство случайных свидетелей тут же кинулись снимать необычный флешмоб.

- Просто наступила весна, можно скинуть с себя зимнюю одежду. Шапки снять можно. Привет моей маме, а особенно большой привет моей бабушке, - заявляла красавица в камеру на видео, размещенном Виктором Андроновым в группе «Подслушано в Дзержинске». - Вот, бабуля, я ношу твои варежки, которые ты заботливо связала. Только их и ношу. Свяжи мне, пожалуйста, еще шапочку. А то варежки есть, а шапочки нет.

В ответ на недоуменные взгляды прохожих девушка только смеялась и продолжала с удовольствием позировать.

Девушка мгновенно стала звездой нижегородских пабликов. ФОТО: Виктор Андронов.

Девушка мгновенно стала звездой нижегородских пабликов. ФОТО: Виктор Андронов.

- Какая разница, какое время года на улице, если у тебя на улице всегда весна или лето. Надо самим себе создавать весеннее настроение, а если получится и летнее. Пойдемте к детям, я же кормящая мать, - заключила девушка в конце видео.

Эта запись менее чем за сутки набрала больше 80 тысяч просмотров. Большинство пользователей искренне удивляются, как можно было устроить это шоу в такой жуткий холод, который стоит на улице. Напомним, сейчас в Дзержинске 10 градусов мороза.

- А потом после видео «здравствуй, стационар», - уверена Анна Потапова. – И стоил ли хайп на несколько минут своего здоровья.

Кормящая мать из Дзержинска устроила шоу на катке в одном купальнике и варежках.Автор: Виктор Андронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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