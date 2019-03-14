В Нижнем Новгороде арестован экс-мэр Андрей Климентьев

В Нижнем Новгороде арестован бизнесмен и бывший мэр города Андрей Климентьев. Об этом скандально известный политик сообщил на своей странице в фейсбуке.

- Я арестован. Политическое цирковое шоу. Приготовление к мошенничеству (какое-то деяние 1911-года). До 6-и лет. Завтра суд - в Нижегородском районном суде. Судья Маньковская, - сообщил Андрей Климентьев. - Пресс-конференция адвоката Ильичёвой. Жду всех. Коррупционные политики рулят. Для меня ничего не изменилось. Офис переехал в тюрьму.

Напомним, для Андрея Климентьева это далеко не первый арест. В 1982 году он вместе с двумя братьями был арестован за распространение порнографии и приготовлении к мошенничеству в особо крупных размерах.

В следующий раз за решеткой Андрей Климентьев оказался в 1998 году – через три дня после избрания мэром Нижнего Новгорода. Результаты тех выборов, где Андрей Климентьев набрал 34% голосов нижегородцев, были признаны недействительными. В 2007 году бизнесмен был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

В последний раз в сводках правоохранительных органов политик засветился в июле 2018 года – тогда нижегородский предприниматель подал заявление, в котором обвинил Андрея Климентьева в многомиллионной афере. Обвинения касались махинаций с элитной недвижимостью в центре Нижнего.