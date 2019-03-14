2019-03-14T17:06:23+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде арестован экс-мэр Андрей Климентьев

Его обвиняют в покушении на мошенничество
Василий КРОТОВ
Поделиться:
В Нижнем Новгороде арестован экс-мэр Андрей Климентьев.В Нижнем Новгороде арестован экс-мэр Андрей Климентьев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде арестован бизнесмен и бывший мэр города Андрей Климентьев. Об этом скандально известный политик сообщил на своей странице в фейсбуке.

- Я арестован. Политическое цирковое шоу. Приготовление к мошенничеству (какое-то деяние 1911-года). До 6-и лет. Завтра суд - в Нижегородском районном суде. Судья Маньковская, - сообщил Андрей Климентьев. - Пресс-конференция адвоката Ильичёвой. Жду всех. Коррупционные политики рулят. Для меня ничего не изменилось. Офис переехал в тюрьму.

Напомним, для Андрея Климентьева это далеко не первый арест. В 1982 году он вместе с двумя братьями был арестован за распространение порнографии и приготовлении к мошенничеству в особо крупных размерах.

В следующий раз за решеткой Андрей Климентьев оказался в 1998 году – через три дня после избрания мэром Нижнего Новгорода. Результаты тех выборов, где Андрей Климентьев набрал 34% голосов нижегородцев, были признаны недействительными. В 2007 году бизнесмен был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

В последний раз в сводках правоохранительных органов политик засветился в июле 2018 года – тогда нижегородский предприниматель подал заявление, в котором обвинил Андрея Климентьева в многомиллионной афере. Обвинения касались махинаций с элитной недвижимостью в центре Нижнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Новости 24
Нижегородский опыт внедрения бережливых технологий будут перенимать в других регионах страны
Международный форум «Великие реки» пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая
Тело жестоко убитого мужчины найдено на обочине дороги в Нижегородской области
Житель Лыскова получил восемь лет колонии строгого режима за убийство посетителя кафе
В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря Романова
Театр балета Бориса Эйфмана представит нижегородцам «Анну Каренину»
СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на жительницу Дзержинска
В Нижнем Новгороде появился совет по инвестиционной политике
Иномарка сбила школьника на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде
Пожилой нижегородец попал в больницу после пожара на Бору
Нижегородка похитила у иностранцев 2,5 миллиона рублей под видом продажи собак
Девятилетняя Азиза Халитова пропала в Нижнем Новгороде
Экс-главу администрации Кстовского района осудили на 8,5 лет колонии строгого режима за взятку
Около 360 миллионов рублей направят в 2019 году для перехода нижегородских поликлиник на новые стандарты
Нижегородская область представит альтернативу Microsoft Office
Сотрудники ГИБДД напомнили нижегородцам о необходимости «световозвращателей»
На «Бережливые поликлиники» в Нижегородской области направят почти 200 миллионов рублей
В Нижнем Новгороде состоится фиеста воздушных шаров
Александр Малафеев стал заместителем руководителя аппарата главы города
Сирены опять будут включать в Нижнем Новгороде
Правительству Нижегородской области удалось сэкономить на торгах в феврале 3,6 миллионов рублей
Нижегородский бассейн, где дети отравились хлором, временно закрыт по решению суда
БК «Нижний Новгород» вышел в 1/4 Лиги Чемпионов
745 километров автомобильных дорог будет отремонтировано в 2019 году в Нижегородской области
Семь миллионов рублей направят на исследование потенциала Стрелки
Проект редевелопмента Започаинья разработают в Нижнем Новгороде
Посещаемость нижегородских музеев выросла почти на 80 тысяч человек
В Сарове экс-сотрудник департамента капстроительства предприятия пойдет под суд за взятку