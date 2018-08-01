Новая «афера» Андрея Климентьева?

1 Авг. 11:48 2018-08-03T14:52:51+03:00

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Нижегородский предприниматель подал заявление начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области, в котором обвиняет в многомиллионной афере несостоявшегося мэра Нижнего Новгорода, известного бизнесмена Андрея Климентьева. Заявление подано 19 июля и касается махинаций с элитной недвижимостью прямо в центре Нижнего. По мнению заявителя, Климентьев, на которого несколько раз заводились уголовные дела по самым разным статьям, задумал обмануть их еще шесть лет назад!

Перепродали по заниженной цене

Как говорится в заявлении, летом 2012 года Андрей Климентьев обратился к нескольким нижегородским предпринимателям с предложением приобрести торговые площади около 3000 кв. м в самом центре Нижнего Новгорода, на улице Горького. Так, один из покупателей приобрел осенью 2012 года у фирмы Климентьева ООО «Аспект» за 58 миллионов рублей помещение площадью 364 кв. м.

В момент покупки все помещения находились в залоге у «Номос-банка» по кредиту, выданному в 2011 году фирме, принадлежавшей Климентьеву, - ООО «Компания «Парма». Деньги со сделок направлялись продавцами сразу в банк в погашение ипотеки по кредиту ООО «Компания «Парма». Все сделки прошли государственную регистрацию в ФРС, предприниматели получили торговые помещения на первой линии. По словам заявителя, Климентьев получил более 200 миллионов рублей и закрыл свои долги перед «Номос-банком».

Предприниматели сдали помещения в аренду. Вдруг через пять лет в декабре 2017 года собственники получили иск от конкурсного управляющего ООО «Компания «Парма» Олега Рахвалова о признании купли-продажи 2012 года недействительной. Управляющий Рахвалов оспаривает сделки по причине того, что в начале 2012 года ООО «Компания «Парма», директором и собственником которой был Андрей Климентьев, продала помещение площадью 3000 кв. м всего за 15 миллионов рублей в ООО «Тирен», что более чем в 15 раз ниже рыночной цены. Заявители отмечают, что подобные схемы зачастую используются для ухода от налогов.

Конкурсный управляющий Рахвалов считает, что хотя государственный регистрационный орган четыре раза проверял законность сделок, регистрируя неоднократные перепродажи данных помещений, конечные покупатели все равно должны были проверить за Климентьевым и государственным органом чистоту сделки, несмотря на то что оплата по сделкам проходила через аккредитив и с согласия «Номос-банка».

После продажи в ООО «Тирен» помещение площадью 3000 кв. м было несколько раз перепродано через другие фирмы, которые в итоге оказались ликвидированы. Якобы ООО «Тирен» продало ООО «Фламен», затем помещение было разделено на пять помещений и продано пяти фирмам: ООО «Фламен», ООО «Контур», ООО «Аспект», ООО «Мираж» и ООО «Меркурий». Затем помещения продали четырем собственникам, владеющим этими помещениями на сегодняшний день, за реальную рыночную стоимость - более чем за 200 миллионов рублей.

Конечные покупатели отмечают, что все продажи сопровождались самим Андреем Климентьевым: он предлагал помещения к продаже и вел переговоры с покупателями. Также гарантией чистоты сделок выступал «Номос-банк», контролировавший продажи и получение денег от покупателей через фирмы Климентьева, продавшие помещения конечным собственникам.

Бизнесмены просят проверить факты незаконных действий скандально известного политика.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вернуть самому себе

В ходе судебного разбирательства по делу А43-26391/2016 в Арбитражном суде Нижегородской области предпринимателям стало известно, что помещение 3000 кв. м с согласия «Номос-банка» было продано ООО «Компания «Парма» в ООО «Тирен» за 15 миллионов рублей (возможно, чтобы не платить налоги при продаже по фактической рыночной стоимости), а в банк в итоге было выплачено по кредиту должника около 210 миллионов. Причем само ООО «Компания «Парма» этих денег якобы не получило, а стало опять же якобы должно более 200 миллионов рублей фирмам, которые непосредственно продавали эти помещения конечным собственникам. В итоге эта задолженность перешла в ООО «Европа центр», контролируемое Андреем Климентьевым. Это компания и стала основным кредитором ООО «Компания «Парма» в деле А43-26391/2016 с суммой требований около 240 миллионов рублей.

Конкурсный управляющий ООО «Компания «Парма» Олег Рахвалов был назначен на эту должность по решению основных кредиторов. Заявители сообщают, что управляющий действует в судебных процессах через своих представителей (Козлов В. А., Калибернова О. Н. и др.), которые многократно представляли в судах интересы фирм Климентьева.

Заявители делают вывод, что Андрей Климентьев задумал такую сложную цепочку еще в 2012 году. Если упростить, что Климентьева обвиняют в том, что он продал помещения предпринимателям, а теперь, контролируя банкротство ООО «Компания «Парма», пытается отобрать помещения у собственников, которые заплатили ему более 200 миллионов рублей. А потом он может продать эти помещения в ходе процедуры банкротства, а денежные средства отдать конкурсным кредиторам, то есть самому себе. Согласитесь, схема, достойная Остапа Бендера.

В заявлении в полицию предприниматели, которые могут лишиться помещений в центре города, предполагают, что в действиях Андрея Климентьева можно обнаружить сразу целый ворох статей Уголовного кодекса РФ. В частности, нарушение статьи 199 «Уклонение от уплаты налогов» из-за умышленного занижения ООО «Компания «Парма» цены помещения 3000 кв. м до 15 миллионов рублей при продаже в ООО «Тирен», что дало возможность не платить налоги с рыночной цены в 200 миллионов. Также заявители просят полицию проверить, нет ли в действиях Климентьева признаков нарушения части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, выразившееся в стремлении Климентьева отобрать законно приобретенные помещения у нынешних собственников и повторно получить денежные средства от продажи этих помещений, но уже как основной кредитор в ходе процедуры банкротства.

К сожалению, получить комментарий у Андрея Климентьева в оперативном режиме не получилось.

Очередное заседание суда должно пройти 7 августа.

Иван ПЕРЕЛЕТОВ