Елене Каримовой, задушившей двух своих маленьких детей, грозит 21,5 год тюрьмы

27-летней нижегородке Елене Каримовой, обвиняемой в убийстве двух своих маленьких детей, грозит 21,5 год тюрьмы. По крайней меры, такого наказания для нее запросило обвинение в ходе состоявшихся сегодня прений.

Напомним, в мае 2018 года вся Нижегородская область была потрясена известием о гибели двух маленьких детей – оба они были задушены, а потом сожжены. Тела 4-летней Хадижи и 2-летнего Сулеймана были обнаружены на заброшенном овощехранилище. Подозрение следователей сразу пало на их мать – 27-летнюю нижегородку Елену Каримову.

Причем поначалу женщина полностью признала свою вину. По ее словам, она пошла на преступление из-за безденежья – содержать детей ей было попросту не на что. Следствие по этому делу продолжалось целых полгода, и вот, наконец, дело дошло до прений.

- Государственное обвинение запросило для Елены Каримовой, которую обвиняют в жестоком убийстве собственных детей, 21,5 год лишения свободы, - сообщает «Ньюс-НН» со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время Елена Каримова свою вину не признает. Как выяснило следствие, несмотря на то, что нижегородка жалуется на финансовые трудности, незадолго до убийства она арендовала машины в автосалоне. Только на это она ежемесячно тратила по 40 тысяч рублей.