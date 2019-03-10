2019-03-10T17:07:53+03:00
Спорт

«Торпедо» завершило сезон, уступив «Барысу» в упорной борьбе

Итоговый счет матча – 2:3
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Торпедо» завершило сезон, уступив «Барысу» в упорной борьбе«Торпедо» завершило сезон, уступив «Барысу» в упорной борьбеФото: ХК "Торпедо"
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Игроки нижегородского «Торпедо» уступили «Барысу» в упорной борьбе в седьмом матче серии. Матч завершился со счетом 2:3, а итоговый счет серии, таким образом, составляет 3:4.

Матч проходил в Астане 10 марта 2019 года. Уже на первой минуте хозяева открыли счет – шайбу забил Даррен Диц. К концу стартового игрового отрезка торпедовцы сравняли счет благодаря голу Антона Волченкова.

Во втором периоде соперники снова обменялись шайбами. На 33-й минуте шайбу в ворота «Торпедо» забил Мэттью Фрэттин, а через четыре минуты счет снова оказался равным – на этот раз отличился Дмитрий Семин.

А вот в третьем периоде единственная шайба была забита «Барысом» - вновь Дарреном Дицем. Ответить на нее нижегородцы уже не успели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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