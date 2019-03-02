Наталья Водянова призналась в любви своему мужу

Наталья Водянова выложила романтическую фотографию своего гражданского мужа Антуано Арно и в очередной раз призналась ему в любви.

- Моя любовь, спасибо тебе за этот незабываемый день рождения. Ты делаешь мою жизнь абсолютно волшебной. Я счастлива, что являются твоей половинкой, - подписала Наталья фото в социальной сети.

Преданные поклонницы тут же отреагировали.

- Красивый и счастливый мужчина, - написала ingaamodeo.

- Идеальное фото для обложки любовных романов, - считает mustafina_v_f.

- Аристократичный профиль у мужа! – восхитилась morozova.insta.

Однако были и те, кто возмутился, что Антуан Арно так до сих пор и не позвал Наталью Водянову замуж и уже несколько лет они живут в гражданском браке.

- Чего-же Антуану не хватает в Наталье, если столько лет и при наличии двух прекрасных детей они не супруги, а сожители? Непостижимо! Я Наталье сочувствую - непрезентабельно это, когда отец твоих сыновей замуж не берет, - считает treti11. - В высших кругах всей Европы придерживаются классического взгляда на брак. ПАКС (гражданский брак – прим.ред.) - это для плебса. Унижает Антуан леди Наташу.

Напомним, 28 февраля супермодель и мать пятерых детей Наталья Водянова отметила свое 37-летие.