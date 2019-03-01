Устроивший стрельбу рядом с нижегородской школой задержан

Правоохранительные органы задержали мужчину, который устроил стрельбу рядом со школой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

- Сейчас задержана автомашина, за рулем которой находился один из участников конфликта, предположительно, произведший выстрел, - пояснили в ведомстве.

Травматический пистолет у него изъяли. Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Устроивший стрельбу рядом с нижегородской школой задержанФото: СОЦСЕТИ

Звонок от местных жителей поступил в дежурную часть около 10 часов утра 1 марта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/694845" frameborder="0"></iframe> Неизвестные открыли стрельбу рядом со школой в Нижнем Новгороде.

- Сотрудники полиции установили, что по данному адресу произошел конфликт между несколькими гражданами, в ходе которого один из них получил ранение из травматического пистолета, - прокомментировали в МВД.

Как пояснила в разговоре с "Комсомолкой" директор школы №121 Елена Молодцова, никто из учащихся и педагогов не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/694833" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.

В области был объявлен план "Перехват"Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Произошедшая ситуация не имеет никакого отношения к учебному процессу. Наши ученики в этом замешаны не были. Мы работаем в штатном режиме, - прокомментировала она.

"КП" продлжает вести прямую трансляцию с места событий.

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