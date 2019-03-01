Устроивший стрельбу рядом с нижегородской школой задержан
Правоохранительные органы задержали мужчину, который устроил стрельбу рядом со школой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
- Сейчас задержана автомашина, за рулем которой находился один из участников конфликта, предположительно, произведший выстрел, - пояснили в ведомстве.
Травматический пистолет у него изъяли. Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции.
По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Устроивший стрельбу рядом с нижегородской школой задержанФото: СОЦСЕТИ
Звонок от местных жителей поступил в дежурную часть около 10 часов утра 1 марта.
Неизвестные открыли стрельбу рядом со школой в Нижнем Новгороде.
- Сотрудники полиции установили, что по данному адресу произошел конфликт между несколькими гражданами, в ходе которого один из них получил ранение из травматического пистолета, - прокомментировали в МВД.
Как пояснила в разговоре с "Комсомолкой" директор школы №121 Елена Молодцова, никто из учащихся и педагогов не пострадал.
В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.
В области был объявлен план "Перехват"Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА
- Произошедшая ситуация не имеет никакого отношения к учебному процессу. Наши ученики в этом замешаны не были. Мы работаем в штатном режиме, - прокомментировала она.
"КП" продлжает вести прямую трансляцию с места событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU