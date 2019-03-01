2019-03-01T13:57:17+03:00
Происшествия

В перестрелке рядом со школой в Нижнем Новгороде пострадал один человек

Злоумышленника до сих пор не задержали [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Неизвестные устроили стрельбу рядом со школой в Нижнем НовгородеНеизвестные устроили стрельбу рядом со школой в Нижнем НовгородеФото: Юлия ВАСИЛИШИНА
Изменить размер текста:

Около 12:00 1 марта 2019 года неизвестные открыли стрельбу рядом со школой №121 в Нижнем Новгороде. в результате пострадал один человек.

- В результате происшествия в Канавинском районе пострадал один человек. Бригада Центра медицины катастроф на месте провела осмотр пострадавшего и констатировала ушиб левого плеча в результате применения травматического оружия, - рассказали "Комсомолке" в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По их словам,пострадавший отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что после перестрелки злоумышленники скрылись на черном джипе. В области объявлен план "Перехват".

В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.

Злоумышленник пока еще не пойман Фото: СОЦСЕТИ

Злоумышленник пока еще не пойманФото: СОЦСЕТИ

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.

Как пояснила в разговоре с "Комсомолкой" директор школы №121 Елена Молодцова, никто из учащихся и педагогов не пострадал.

- Произошедшая ситуация не имеет никакого отношения к учебному процессу. Наши ученики в этом замешаны не были. Мы работаем в штатном режиме, - прокомментировала она.

"КП" продлжает вести прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24