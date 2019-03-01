В перестрелке рядом со школой в Нижнем Новгороде пострадал один человек
Около 12:00 1 марта 2019 года неизвестные открыли стрельбу рядом со школой №121 в Нижнем Новгороде. в результате пострадал один человек.
- В результате происшествия в Канавинском районе пострадал один человек. Бригада Центра медицины катастроф на месте провела осмотр пострадавшего и констатировала ушиб левого плеча в результате применения травматического оружия, - рассказали "Комсомолке" в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
По их словам,пострадавший отказался от госпитализации.
Ранее сообщалось, что после перестрелки злоумышленники скрылись на черном джипе. В области объявлен план "Перехват".
В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.
Злоумышленник пока еще не пойманФото: СОЦСЕТИ
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.
Как пояснила в разговоре с "Комсомолкой" директор школы №121 Елена Молодцова, никто из учащихся и педагогов не пострадал.
- Произошедшая ситуация не имеет никакого отношения к учебному процессу. Наши ученики в этом замешаны не были. Мы работаем в штатном режиме, - прокомментировала она.
"КП" продлжает вести прямую трансляцию с места событий.
ИСТОЧНИК KP.RU