Неизвестные открыли стрельбу рядом со школой в Нижнем Новгороде
1 марта 2019 года в Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу рядом со школой №121. После этого они скрылись с места происшествия на машинах.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел около дома №15 по Московскому шоссе.
- Две компании молодежи что-то не поделили между собой. В итоге конфликт перерос в стрельбу. После этого они скрылись с места на двух машинах и поехали в сторону улицы Тонкинской, - рассказывают нижегородцы.
После этого неизвестные продолжили стрелять рядом одной из школ.
Обстоятельства и причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции. В соцсетях сообщается, что один из участников конфликта получил ранение в плечо.
Как сообщил источник "Комсомольской правды", стрелявший был на черном джипе. Сначала он произвел несколько выстрелов Московском шоссе, далее доехал до Тонкинской (школа №121), там произвел выстрелы и попал в прохожего парня лет 20. Через несколько минут он стрелял на Совнаркомовской улице, а потом скрылся. Пострадавший не является учеником школы.
В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.
Фото сделано в момент стрельбы у школы. Прислано читателями "Комсомольской правды"
В ГУ МВД по Нижегородской области информацию о стрельбе подтвердили. Однако комментариев пока не дают, выясняют подробности.
Также источник "КП" рассказал, что сначала детей успокаивали тем, что это учебная тревога. Позже их стали выводить через задний двор школы.
ИСТОЧНИК KP.RU