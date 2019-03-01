Неизвестные открыли стрельбу рядом со школой в Нижнем Новгороде

1 марта 2019 года в Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу рядом со школой №121. После этого они скрылись с места происшествия на машинах.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел около дома №15 по Московскому шоссе.

- Две компании молодежи что-то не поделили между собой. В итоге конфликт перерос в стрельбу. После этого они скрылись с места на двух машинах и поехали в сторону улицы Тонкинской, - рассказывают нижегородцы.

После этого неизвестные продолжили стрелять рядом одной из школ.

Обстоятельства и причины выясняются. На месте работают сотрудники полиции. В соцсетях сообщается, что один из участников конфликта получил ранение в плечо.

Как сообщил источник "Комсомольской правды", стрелявший был на черном джипе. Сначала он произвел несколько выстрелов Московском шоссе, далее доехал до Тонкинской (школа №121), там произвел выстрелы и попал в прохожего парня лет 20. Через несколько минут он стрелял на Совнаркомовской улице, а потом скрылся. Пострадавший не является учеником школы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/694833" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде открыли стрельбу рядом со школой.

Фото сделано в момент стрельбы у школы. Прислано читателями "Комсомольской правды"

В ГУ МВД по Нижегородской области информацию о стрельбе подтвердили. Однако комментариев пока не дают, выясняют подробности.

Также источник "КП" рассказал, что сначала детей успокаивали тем, что это учебная тревога. Позже их стали выводить через задний двор школы.