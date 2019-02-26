2019-02-26T14:10:43+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде обрушилась крыша механического колледжа

Аварийный участок оцеплен [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Фото:vk.com/typical_nnФото:vk.com/typical_nn
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Днем 26 февраля 2019 года в Сормовском механическом техникуме обрушилась крыша. Об этом очевидцы происшествия сообщили в соцсетях.

На фотографиях, сделанных студентами, видно, как узкий коридор завален упавшими балками. Аварийный участок оцеплен, доступ учащихся туда запрещен.

В самом колледже «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» подтвердили, что крыша действительно рухнула, но не в здании, где учебные классы, а в мастерской. Она находится на Сормовском шоссе.

Фото:vk.com/typical_nn

Фото:vk.com/typical_nn

- Пострадавших нет, инцидент произошел на площади около 10 квадратных метров, - рассказали корреспонденту «КП» в учреждении.

В ГУ МЧС по Нижегородской области пока никакая информация по данному факту не поступала. Подробности выясняются, причины случившегося пока неизвестны.

- Глыбы льда лежат на полу.скорей всего наледью и продавило, - предположили нижегородцы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в одной из школ Балахны протекла крыша. Из-за этого в кабинете физики потолок почернел и осыпается, а в коридорах возле окон образовалась река. Министерство образования пообещало, что на устранение последствий уйдут две недели. Ремонт будет сделан за счет средств муниципального бюджета. Кроме того, в 2021 году кровлю этой школы капитально отремонтируют и приведут в порядок фасад и систему электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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