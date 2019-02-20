2019-02-20T17:15:55+03:00
Общество

Последствия ЧП в балахнинской школе будут устранены за две недели

Из-за протечки крыши в кабинете физики потолок почернел и осыпается, а в коридорах возле окон образовалась река [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: «Гражданский патруль»Фото: «Гражданский патруль»
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Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин посетил школу №12 в Балахне. Поводом послужила информация о протечке потолка в здании.

Выяснилось, что эпицентром происшествия стал кабинет физики на третьем этаже. На данный момент всю воду уже убрали, крышу чистят от снега, а потолок и стены просушиваются. Занятий в этом кабинете пока не проводят.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на устранение последствий уйдут две недели. Ремонт будет сделан за счет средств муниципального бюджета. Кроме того, в 2021 году кровлю этой школы капитально отремонтируют и приведут в порядок фасад и систему электроснабжения.

Фото: «Гражданский патруль»

Фото: «Гражданский патруль»

В ходе визита Злобин отметил, что необходимо вовремя убирать снег с кровли образовательных учреждений. Теперь данный вопрос будет на постоянном контроле министерства образования.

Напомним, вчера стало известно, что родители школьников, которые учатся в этой школе, забили тревогу.

- Младшие классы перевели в специальную пристройку, старшеклассники продолжают учиться в здании школы, но это опасно для здоровья. Потолки осыпаются, того гляди обвалятся, всюду плесень, а дети этим дышат, - возмутились взрослые.

На снимках, сделанных школьниками, видно, что в кабинете физики потолок почернел и осыпается, а в коридорах возле окон образовалась река.

ИСТОЧНИК KP.RU

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