2019-02-19T11:43:27+03:00
Общество

«Всюду плесень, а дети этим дышат»: Жители Балахны жалуются на осыпающиеся потолки в школе №12

Учащихся младших классов перевели в пристрой, а старшеклассников оставили в заплесневевшем здании [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Потолок в кабинете физики балахнинской школы №12. Фото: «Гражданский патруль»Потолок в кабинете физики балахнинской школы №12. Фото: «Гражданский патруль»
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Плесень «пожирает» общеобразовательную школу № 12 на улице Горького, 13 в Балахне, сообщает общественная организация «Гражданский патруль». К активистам обратились обеспокоенные родители учащихся, которые заявляют: дети в опасности!

Потолок в кабинете физики балахнинской школы №12. Фото: «Гражданский патруль»

Потолок в кабинете физики балахнинской школы №12. Фото: «Гражданский патруль»

- Младшие классы перевели в специальную пристройку, старшеклассники продолжают учиться в здании школы, но это опасно для здоровья. Потолки осыпаются, того гляди обвалятся, всюду плесень, а дети этим дышат, - возмущаются взрослые.

Протекающие потолки в школе №12 не в новинку, однако, по словам местных жителей, этой зимой ситуация резко ухудшилась. Родители обратились к руководству школы и в городскую администрацию, но услышаны не были.

В коридорах образовались реки. Фото: «Гражданский патруль»

В коридорах образовались реки. Фото: «Гражданский патруль»

На снимках, сделанных школьниками, видно, что в кабинете физики потолок почернел и осыпается, а в коридорах возле окон образовалась река.

- Подобная ситуация - результат типичной халатности должностных лиц, которые должны были вовремя отремонтировать крышу или хотя бы сбросить с нее снег. А сейчас учебный процесс фактически был сорван, дети учатся в ужасных условиях! - заявил активист «Гражданского патруля» Игорь Абросимов.

Общественная организация направила жалобы в региональный минобр и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в школе с протекающей крышей.

Недавно «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала про похожую ситуацию в школе № 116 Сормовского района областного центра. Внезапно с потолка начала капать вода, и руководство школы расставило в коридоре ведра. В районной администрации рассказали, что протечка образовалась из-за наледи на крыше, но сейчас ее устранили. Кстати, в 2019-2020 годах должен начаться капитальный ремонт общеобразовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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