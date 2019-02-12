2019-02-12T13:27:01+03:00
Общество

Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школу

В коридорах здания стояли огромные лужи
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школуЗаледеневшая крыша затопила нижегородскую школуФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В школе №116 Сормовского района неожиданно для всех с потолка начала капать вода. Постепенно поток воды увеличивался, и коридоры школы превратились в небольшие реки. Вытирать их уже не успевали, а потому руководством школы было принято решение расставить по коридору ведра.

Фотографии залитой школы появились в социальных сетях, и возмущенные нижегородцы сразу же написали, что ходить по мокрой школе детям приходится уже несколько дней. Причем, по словам жителей, дети постоянно падают, поскальзываясь на лужах.

- На школьном родительском собрании в начале 2018 года, перед выборами глава администрации Сормовского района Сивохин Дмитрий Геннадьевич сказал, что летом 2018 года школу 116 закроют на капремонт, - написала Нура Агаева.

- Ну теперь готовьтесь к сборам на ремонт, - предположил Карим Юсупов.

Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школу Фото: СОЦСЕТИ

Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школуФото: СОЦСЕТИ

Однако в администрации Сормовского района «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» заявили, что ремонт крыши был произведен в 2011 году, а в 2013 году была частично заменена кровля над спортивным залом школы.

- Протечка образовалась из-за наледи на крыше здания, возникшей из-за конденсата теплого воздуха и металлической крыши, - объяснили в администрации. - Разводка теплоносителя проходит по чердаку школы. Теплоноситель на чердаке изолирован, но изолирующий материал частично потерял изоляционные свойства. 9 февраля 2019 года была произведена очистка наледи по периметру длиной 23 метра. В настоящий момент протечка устранена. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы подготовлена и одобрена. Капитальный ремонт школы запланирован на 2019-2020 годы.

Остается надеется, что крыша сможет дожить до капремонта и больше не будет протекать, затапливая школу.

Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школу Фото: СОЦСЕТИ

Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школуФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Александр Ефремцев: «Профессия агронома была, есть и будет»
Замдиректора АФГ «Националь», депутат ЗСНО Александр Ефремцев в программе «Герои Волги» рассказал о выращивании конопли, программах поддержки молодых специалистов на селе и инвестициях в АПК региона в 2019 году
Новости 24
В Нижегородской области построят овцеферму на 2000 голов
Володарск и Решетиха получат статус ТОСЭР
Стало известно, с каких улиц будут вывозить снег в ночь на 14 февраля
ЕЦМЗ закупит у единственного поставщика консервацию, чай и тушенку
Водитель маршрутки Бор – Нижний Новгород пойдет под суд за опасные перевозки
Нижегородцы обсудят благоустройство детской площадки в Автозаводском парке
В Лысковском районе зарегистрирован случай заражения трихинеллезом
Глеб Никитин: «Предложения Нижегородской области поддержаны на заседании Госсовета»
Массовая регистрация браков пройдет на катке «Зимняя сказка» 14 февраля
Житель Шахуньи убил свою соседку табуретом
В Нижнем Новгороде стартовал проект Global City Hackathon
Задержанный за взятку Николай Ингликов лишился мандата депутата думы Нижнего Новгорода
Нижегородцы могут пожаловаться на сосульки по «горячей линии»
Пожилая нижегородка погибла под колесами грузовика в Канавинском районе
Владимир Панов встретится с жителями Приокского района 27 февраля
Пилотный веломаршрут появится в Нижнем Новгороде к лету
«Торпедо» на выезде сразится с ярославским «Локомотивом» 13 февраля
Подрядчик вывез снег с центральных улиц Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры
Автозаводскому парку вернут участок, ранее отданный под строительство аквапарка