Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школу

В школе №116 Сормовского района неожиданно для всех с потолка начала капать вода. Постепенно поток воды увеличивался, и коридоры школы превратились в небольшие реки. Вытирать их уже не успевали, а потому руководством школы было принято решение расставить по коридору ведра.

Фотографии залитой школы появились в социальных сетях, и возмущенные нижегородцы сразу же написали, что ходить по мокрой школе детям приходится уже несколько дней. Причем, по словам жителей, дети постоянно падают, поскальзываясь на лужах.

- На школьном родительском собрании в начале 2018 года, перед выборами глава администрации Сормовского района Сивохин Дмитрий Геннадьевич сказал, что летом 2018 года школу 116 закроют на капремонт, - написала Нура Агаева.

- Ну теперь готовьтесь к сборам на ремонт, - предположил Карим Юсупов.

Заледеневшая крыша затопила нижегородскую школуФото: СОЦСЕТИ

Однако в администрации Сормовского района «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» заявили, что ремонт крыши был произведен в 2011 году, а в 2013 году была частично заменена кровля над спортивным залом школы.

- Протечка образовалась из-за наледи на крыше здания, возникшей из-за конденсата теплого воздуха и металлической крыши, - объяснили в администрации. - Разводка теплоносителя проходит по чердаку школы. Теплоноситель на чердаке изолирован, но изолирующий материал частично потерял изоляционные свойства. 9 февраля 2019 года была произведена очистка наледи по периметру длиной 23 метра. В настоящий момент протечка устранена. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы подготовлена и одобрена. Капитальный ремонт школы запланирован на 2019-2020 годы.

Остается надеется, что крыша сможет дожить до капремонта и больше не будет протекать, затапливая школу.