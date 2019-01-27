Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ "Жар-Птица" 27 января

Днем 27 января в социальных сетях появилось сообщение об очередной эвакуации в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. На этот раз пожарная тревога сработала в ТРЦ "Жар-Птица".

В одном из нижегородских торговых центров сработала пожарная сигнализация.Фото: СОЦСЕТИ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области "Комсомолке" рассказали, что сигнал о ложном срабатывании сигнализации поступил в 15.11. На место выехали десять человек личного состава и две единицы техники. Однако на момент прибытия спасателей все посетители торгового центра уже были эвакуированы силами персонала "Жар-Птицы".

Удалось получить и комментарий пресс-служба девелоперской компании "Столица Нижний".

- Примерно в 14.30 из-за резкого скачка напряжения и кратковременного отключения электроэнергии сработала система пожарной сигнализации в ТРЦ и торговых рядах "Жар-Птица". После этого в автоматическом режиме запустилось оповещение об эвакуации, посетители и сотрудники ТРЦ были эвакуированы, - сообщили "Комсомолке".

Прибывшие на место спасатели установили, что система сработала автоматически из-за отключения электроснабжения. Причиной стал сбой на электроподстанции в Кузнечихе. Причем без электричества в тот момент оказалось сразу несколько зданий, в том числе жилые дома.

- Управляющая компания ТРЦ приносит свои извинения посетителям торгового центра за неудобства, связанные с вынужденной эвакуацией, - заявили в пресс-службе девелоперской компании "Столица Нижний".