2019-01-27T17:05:12+03:00
Происшествия

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ "Жар-Птица" 27 января

"Комсомольская правда - Нижний Новгород" узнала подробности
Анастасия НАЗАРОВА
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В одном из нижегородских торговых центров сработала пожарная сигнализация.В одном из нижегородских торговых центров сработала пожарная сигнализация.Фото: СОЦСЕТИ
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Днем 27 января в социальных сетях появилось сообщение об очередной эвакуации в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. На этот раз пожарная тревога сработала в ТРЦ "Жар-Птица".

В одном из нижегородских торговых центров сработала пожарная сигнализация. Фото: СОЦСЕТИ

В одном из нижегородских торговых центров сработала пожарная сигнализация.Фото: СОЦСЕТИ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области "Комсомолке" рассказали, что сигнал о ложном срабатывании сигнализации поступил в 15.11. На место выехали десять человек личного состава и две единицы техники. Однако на момент прибытия спасателей все посетители торгового центра уже были эвакуированы силами персонала "Жар-Птицы".

Удалось получить и комментарий пресс-служба девелоперской компании "Столица Нижний".

- Примерно в 14.30 из-за резкого скачка напряжения и кратковременного отключения электроэнергии сработала система пожарной сигнализации в ТРЦ и торговых рядах "Жар-Птица". После этого в автоматическом режиме запустилось оповещение об эвакуации, посетители и сотрудники ТРЦ были эвакуированы, - сообщили "Комсомолке".

Прибывшие на место спасатели установили, что система сработала автоматически из-за отключения электроснабжения. Причиной стал сбой на электроподстанции в Кузнечихе. Причем без электричества в тот момент оказалось сразу несколько зданий, в том числе жилые дома.

- Управляющая компания ТРЦ приносит свои извинения посетителям торгового центра за неудобства, связанные с вынужденной эвакуацией, - заявили в пресс-службе девелоперской компании "Столица Нижний".

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