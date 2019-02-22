Более 30 аварий и 10 раненых: Дороги Нижнего Новгорода охватил транспортный коллапс

В ночь с 21 на 22 февраля на Нижний Новгород обрушился сильный снегопад, который спровоцировал транспортный коллапс. В течение всего дня на дорогах творится настоящий хаос: трамваи вышли из строя, жители добирались до работы по нескольку часов, а около 16:00 пробки достигли отметки в 10 баллов!

Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГИБДД по Нижегородской области, по данным на 15:00 зафиксированы 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали десять человек.

- К счастью, погибших нет. К нам постоянно поступают звонки с сообщениями о происшествиях, - поделились в ведомстве.

Сейчас практически весь город стоит в многокилометровых пробках. Самый большой затор образовался на проспекте Гагарина: он растянулся от университета им. Лобачевского до Мызинского моста. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, на некоторых участках произошли аварии.

Пробки достигли отметки в 10 баллов!

Такая же катастрофическая ситуация зафиксирована на Московском шоссе, проспекте Ленина, Комсомольском шоссе и на улицах Новикова-Прибоя, Ванеева, Родионова. Автомобили двигаются со скоростью не выше пяти километров в час.