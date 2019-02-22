Движение трамваев частично приостановлено в Нижнем Новгороде

Сильнейший снегопад, который шел в Нижнем Новгороде всю минувшую ночь, приостановлена работа трамваев. Об этом говорится в официальной группе муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» в соцсети «Вконтакте».

Сначала в связи с непогодой и многочисленными неисправностями контактной сети было остановлено движение трамваев по маршрутам № 6 и 7. Однако позже появилась информация о том, что с 5.00 до 9.00 22 февраля было остановлено движение трамваев № 1, 3, 6, 7 и 21.

- С 9 утра производится постепенное восстановление работы маршрутов. На данный момент восстановлено движение по маршрутам № 3, 21 и по маршрутам № 6 и 7 на участке от Московского вокзала до трамвайного депо № 2 (остановка «Чебоксарская»), - уточнили в «Нижегородэлектротрансе».

Ко всему прочему транспортное предприятие просит водителей быть внимательными и не парковковаться около трамвайных путей - с них сейчас убирают снег.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что 22 февраля областной центр сковали девятибалльные пробки.