2019-02-22T11:17:07+03:00
Общество

Движение трамваев частично приостановлено в Нижнем Новгороде

На работу электротранспорта повлиял сильный снегопад
Анастасия НАЗАРОВА
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Движение трамвая № 1 в Нижнем Новгороде пока не восстановлено.Движение трамвая № 1 в Нижнем Новгороде пока не восстановлено.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сильнейший снегопад, который шел в Нижнем Новгороде всю минувшую ночь, приостановлена работа трамваев. Об этом говорится в официальной группе муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» в соцсети «Вконтакте».

Сначала в связи с непогодой и многочисленными неисправностями контактной сети было остановлено движение трамваев по маршрутам № 6 и 7. Однако позже появилась информация о том, что с 5.00 до 9.00 22 февраля было остановлено движение трамваев № 1, 3, 6, 7 и 21.

- С 9 утра производится постепенное восстановление работы маршрутов. На данный момент восстановлено движение по маршрутам № 3, 21 и по маршрутам № 6 и 7 на участке от Московского вокзала до трамвайного депо № 2 (остановка «Чебоксарская»), - уточнили в «Нижегородэлектротрансе».

Ко всему прочему транспортное предприятие просит водителей быть внимательными и не парковковаться около трамвайных путей - с них сейчас убирают снег.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что 22 февраля областной центр сковали девятибалльные пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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