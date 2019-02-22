Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород утром 22 февраля

В ночь с 21 на 22 февраля 2019 года на Нижний Новгород обрушился снегопад. Весь город буквально утонул в снегу. Теперь жители вынуждены стоят в многокилометровых пробках и опаздывать на работу.

По состоянию на 8:30, Яндекс.Пробки оценил ситуацию на дорогах в 9 баллов. В верхней части Нижнего Новгорода больше всего затруднено движение на улицах Валеева, Белинская, Родионова, Тимирязева, Бекетова, Сусловой, а также Казанском шоссе и проспекте Гагарина.

В нижней части транспортный коллапс охватил улицы Акимова, Керченскую, Советскую и Романова, Коминтерна, Культуры и Ярошенко. Кроме того, "бордовый" уровень зафиксирован на Московском шоссе и Бурнаковском проезде.

Ситуация на мостах следующая: Мызинский весь скован пробками в обе стороны, Молитовский - "зеленый", а движение по Метромосту и Канавинскому мосту затруднено только в сторону верхней части города.

На некоторых участках скорость движения не превышает трех километров в час. Отличное приближение праздничных выходных!