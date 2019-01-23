«Случившееся обросло загадками»: Нижегородец собрался в экспедицию на Кольский полуостров

Гибель девяти туристов на перевале Дятлова, произошедшая в далеком 1959 году, на слуху у многих. Этому способствует центральное телевидение, то и дело освещающее события более чем полувековой давности. Однако мало кто помнит про похожую трагедию недалеко от реки Чивруай Мурманской области, которая случилась в конце января 1973 года. Хотя погибшими в том турпоходе числятся десять лыжников. Среди них был двоюродный брат нижегородца Виктора Ворошилова Анатолий Пирогов.

"Чивруайская трагедия 1973". Варианты маршрутов к месту гибели экспедиции памяти в конце января 2019.Нижегородец Виктор Ворошилов собирается в экспедицию на Кольский полуостров

«Официальная версия: погибли от переохлаждения»

- Это была трагедия невероятного масштаба! Студенты Самарского института, в основном первокурсники, замерзли в самом центре Кольского полуострова. И надо сказать, что по какой-то причине случившееся обросло тайнами и загадками, как и трагедия на перевале Дятлова, - заявил Виктор. - Вопросом множество, а ответов нет по сей день.

Чтобы найти разгадку, нижегородец решил отправить в экспедицию, дабы пройтись по маршруту погибших лыжников и выяснить, что произошло на самом деле.

Карта, на которой указано место Чивруайской трагедии.

- Я не случайно решился на поездку в январе-феврале. Это самое морозное время на Кольском полуострове. Почему ребята пошли на лыжах в такой холод, не знаю. И ведь маршрут был несложный (по пятибалльной шкале имел лишь вторую категорию), - рассуждает собеседник «Комсомолки». - К тому же руководители тургруппы не раз одолевали этот маршрут, правда, не знаю: летом или зимой.

Что же произошло на самом деле? Этот вопрос терзает любопытного нижегородца. По словам его родственников, до сих пор проживающих в Самаре, советская власть не афишировала подробности той трагедии. По одной из версий, там могли проходить испытания либо военных ракет, либо метеорологических зондов, которыми разгоняют циклон.

- Версий много, но официальная такая: лыжники погибли от переохлаждения, попросту не рассчитали свои силы. Однако есть сомнения полагать, что погибли они по какой-то другой причине. Возможно, к их гибели привели некие внешние факторы, - добавил Виктор.

Стенд с фотографиями погибших.

«Я не самоубийца!»

С момента трагической гибели десяти туристов прошло 45 лет. И возникает вопрос, почему же Виктор решился на собственное расследование только сейчас. Быть может, из-за неугасающей шумихи вокруг событий на перевале Дятлова? Не без этого.

- По численности трагедия с самарскими лыжниками превзошла ту, которая случилась четырнадцатью годами ранее. Однако про перевал Дятлова знают все, а об этой беде нигде не говорится, - сокрушается нижегородец. - Но мне кажется, мы должны помнить о таких вещах. И сейчас, на мой взгляд, пришло время собирать камни.

Спасатели перед вылетом на место происшествия.

Все члены большой семьи Ворошилова пытались отговорить Виктора от поездки на Север. Вразумить решительно настроенного мужчину пытались и жители Кольского полуострова, с которыми он успел познакомиться в соцсетях. Все в один голос говорили ему: «Одумайся! Это опасно!». Но отступать некуда.

- Если лыжники в 1973 году проходили этот путь (а погибших нашла другая группа туристов), то я в век технологий точно справлюсь! Да, экспедиция очень опасная, но только если ты плохо подготовился, - уверен нижегородец. - Риски снижаются, если ты морально к этому готов, у тебя есть экипировка и спутниковая связь со службой спасения. Я не самоубийца и в любой момент смогу остановиться. Первая задача - безопасность.

Там, где были найдены погибшие студенты, установлен обелиск.

«Преодолею маршрут на лыжах»

Путь Виктора Ворошилова пролегает через Пермь, Вологду, Мурманск, Мончегорск и Оленегорск. Представить только - четыре тысячи километров! Из Нижнего Новгорода экспедитор стартует 27 января, а уже на следующий день подхватит в Перми спутника и прицепит к машине так называемую «капсулу жизни» - фургон с энерго- и теплоустановкой, которая помогает поддерживать жизнедеятельность в суровых погодных условиях на протяжении нескольких дней.

- На полуострове я встречусь с жителями, которые готовы составить мне компанию и провести к месту гибели лыжников. Надеюсь, по пути ко мне присоединятся другие неравнодушные люди, - отметил собеседник «Комсомолки».

На Кольском полуострове нижегородец рассчитывает провести дня два-три, не больше. За это время предстоит взять интервью у тех, кто помнит трагедию 1973 года и могут подтвердить, что тогда были сильнейшие морозы и ветра, ставшие официальной версией гибели десяти человек. В планах также поговорить с метеослужбой и попытаться выяснить, сохранились ли уголовные дела, заведенные в советские годы.

- Я уже поговорил со спасателем Владимиром Борзенковым, участвовавшем в операции по откапыванию лыжников и доставке их в Кировск. Он дал мне очень много информации по тем событиям, плюс удалось записать видеоинтервью. Кстати, все видеоматериалы я планирую выкладывать на YouTube-канале «Чивруайская трагедия 1973», - поделился Виктор.

Путешествие в Мурманскую область в январе 2019 года - лишь первая часть большой экспедиции. Нижегородец планирует вернуться туда предстоящим летом, а потом - снова зимой.

- Сейчас мы на снегоходе попытаемся подобраться к месту трагедии с другой стороны. Летом пройду маршрут ножками, а следующей зимой полностью преодолею его на лыжах, - заключил Виктор.