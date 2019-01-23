2019-01-23T19:33:48+03:00
Общество

«Случившееся обросло загадками»: Нижегородец собрался в экспедицию на Кольский полуостров

Виктор Ворошилов расследует обстоятельства Чивруайской трагедии, унесшей жизнь его двоюродного брата [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Место, где нашли первых погибших лыжников.Место, где нашли первых погибших лыжников.
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Гибель девяти туристов на перевале Дятлова, произошедшая в далеком 1959 году, на слуху у многих. Этому способствует центральное телевидение, то и дело освещающее события более чем полувековой давности. Однако мало кто помнит про похожую трагедию недалеко от реки Чивруай Мурманской области, которая случилась в конце января 1973 года. Хотя погибшими в том турпоходе числятся десять лыжников. Среди них был двоюродный брат нижегородца Виктора Ворошилова Анатолий Пирогов.

"Чивруайская трагедия 1973". Варианты маршрутов к месту гибели экспедиции памяти в конце января 2019.Нижегородец Виктор Ворошилов собирается в экспедицию на Кольский полуостров

«Официальная версия: погибли от переохлаждения»

- Это была трагедия невероятного масштаба! Студенты Самарского института, в основном первокурсники, замерзли в самом центре Кольского полуострова. И надо сказать, что по какой-то причине случившееся обросло тайнами и загадками, как и трагедия на перевале Дятлова, - заявил Виктор. - Вопросом множество, а ответов нет по сей день.

Чтобы найти разгадку, нижегородец решил отправить в экспедицию, дабы пройтись по маршруту погибших лыжников и выяснить, что произошло на самом деле.

Карта, на которой указано место Чивруайской трагедии.

Карта, на которой указано место Чивруайской трагедии.

- Я не случайно решился на поездку в январе-феврале. Это самое морозное время на Кольском полуострове. Почему ребята пошли на лыжах в такой холод, не знаю. И ведь маршрут был несложный (по пятибалльной шкале имел лишь вторую категорию), - рассуждает собеседник «Комсомолки». - К тому же руководители тургруппы не раз одолевали этот маршрут, правда, не знаю: летом или зимой.

Что же произошло на самом деле? Этот вопрос терзает любопытного нижегородца. По словам его родственников, до сих пор проживающих в Самаре, советская власть не афишировала подробности той трагедии. По одной из версий, там могли проходить испытания либо военных ракет, либо метеорологических зондов, которыми разгоняют циклон.

- Версий много, но официальная такая: лыжники погибли от переохлаждения, попросту не рассчитали свои силы. Однако есть сомнения полагать, что погибли они по какой-то другой причине. Возможно, к их гибели привели некие внешние факторы, - добавил Виктор.

Стенд с фотографиями погибших.

Стенд с фотографиями погибших.

«Я не самоубийца!»

С момента трагической гибели десяти туристов прошло 45 лет. И возникает вопрос, почему же Виктор решился на собственное расследование только сейчас. Быть может, из-за неугасающей шумихи вокруг событий на перевале Дятлова? Не без этого.

- По численности трагедия с самарскими лыжниками превзошла ту, которая случилась четырнадцатью годами ранее. Однако про перевал Дятлова знают все, а об этой беде нигде не говорится, - сокрушается нижегородец. - Но мне кажется, мы должны помнить о таких вещах. И сейчас, на мой взгляд, пришло время собирать камни.

Спасатели перед вылетом на место происшествия.

Спасатели перед вылетом на место происшествия.

Все члены большой семьи Ворошилова пытались отговорить Виктора от поездки на Север. Вразумить решительно настроенного мужчину пытались и жители Кольского полуострова, с которыми он успел познакомиться в соцсетях. Все в один голос говорили ему: «Одумайся! Это опасно!». Но отступать некуда.

- Если лыжники в 1973 году проходили этот путь (а погибших нашла другая группа туристов), то я в век технологий точно справлюсь! Да, экспедиция очень опасная, но только если ты плохо подготовился, - уверен нижегородец. - Риски снижаются, если ты морально к этому готов, у тебя есть экипировка и спутниковая связь со службой спасения. Я не самоубийца и в любой момент смогу остановиться. Первая задача - безопасность.

Там, где были найдены погибшие студенты, установлен обелиск.

Там, где были найдены погибшие студенты, установлен обелиск.

«Преодолею маршрут на лыжах»

Путь Виктора Ворошилова пролегает через Пермь, Вологду, Мурманск, Мончегорск и Оленегорск. Представить только - четыре тысячи километров! Из Нижнего Новгорода экспедитор стартует 27 января, а уже на следующий день подхватит в Перми спутника и прицепит к машине так называемую «капсулу жизни» - фургон с энерго- и теплоустановкой, которая помогает поддерживать жизнедеятельность в суровых погодных условиях на протяжении нескольких дней.

- На полуострове я встречусь с жителями, которые готовы составить мне компанию и провести к месту гибели лыжников. Надеюсь, по пути ко мне присоединятся другие неравнодушные люди, - отметил собеседник «Комсомолки».

На Кольском полуострове нижегородец рассчитывает провести дня два-три, не больше. За это время предстоит взять интервью у тех, кто помнит трагедию 1973 года и могут подтвердить, что тогда были сильнейшие морозы и ветра, ставшие официальной версией гибели десяти человек. В планах также поговорить с метеослужбой и попытаться выяснить, сохранились ли уголовные дела, заведенные в советские годы.

- Я уже поговорил со спасателем Владимиром Борзенковым, участвовавшем в операции по откапыванию лыжников и доставке их в Кировск. Он дал мне очень много информации по тем событиям, плюс удалось записать видеоинтервью. Кстати, все видеоматериалы я планирую выкладывать на YouTube-канале «Чивруайская трагедия 1973», - поделился Виктор.

Путешествие в Мурманскую область в январе 2019 года - лишь первая часть большой экспедиции. Нижегородец планирует вернуться туда предстоящим летом, а потом - снова зимой.

- Сейчас мы на снегоходе попытаемся подобраться к месту трагедии с другой стороны. Летом пройду маршрут ножками, а следующей зимой полностью преодолею его на лыжах, - заключил Виктор.

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