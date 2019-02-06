Появились подробности массового отравления хлором в нижегородском бассейне: 10 человек пострадали

В результате массового отравления хлором в бассейне нижегородского фитнес-центра, расположенного по адресу улица Горького, 252 пострадали 10 человек. Четверо из них сейчас госпитализированы.

- Сообщение о предположительном ингалляционном отравлении хлором посетителей бассейна поступило на пульт дежурного станции скорой помощи 6 февраля, - сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области. – На данный момент известно о десяти пострадавших, среди которых шестеро детей и четверо взрослых. Троим детям и троим взрослым медицинская помощь была оказана на месте.

Четверых пострадавших пришлось госпитализировать. 15-летнего подростка и двух 8-летних детей отвезли в детскую городскую больницу. Взрослую женщину отвезли в больницу № 33. Позже в Нижегородскую детскую клиническую больницу доставлен еще один ребенок, состояние здоровья которого ухудшилось дома. В общей сложности, на место происшествия выезжали две бригады медицины катастроф и три бригады скорой медицинской помощи.

- На сегодняшний день угрозы жизни нет. Все необходимые меры со стороны медиков предпринимаются, проводится необходимое лечение, - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, посетивший госпитализированных детей. - На месте происшествия работают следственные органы. В связи с этим фактом будут проведены соответствующие проверки и жестко наказаны те, кто был виноват. Данный инцидент находится на особом контроле у губернатора.

Напомним, ранее сообщалось, что по данному факту уже было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

- Сейчас на месте происшествия работают следователи районного отдела и следователи-криминалисты областного управления, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – Там изымается вся необходимая для расследования документация и пробы воды, находившейся в бассейне. Также ведется допрос работников бассейна и его посетителей.