Массовое отравление детей произошло в одном из нижегородских бассейнов

Желание заниматься спортом закончилось для маленьких нижегородцев больничной койкой – сразу шесть школьников получили отравления при посещении бассейна в одном из спортивных клубов Нижегородского района Нижнего Новгорода.

- По версии следствия, 6 февраля при групповом занятии в бассейне шестерым посетителям стало плохо, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. – Трое из них в возрасте от 8 до 15 лет госпитализированы в детскую городскую больницу. Остальные от госпитализации отказались.

В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

- Сейчас на месте происшествия работают следователи районного отдела и следователи-криминалисты областного управления, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – Там изымается вся необходимая для расследования документация и пробы воды, находившейся в бассейне. Также ведется допрос работников бассейна и его посетителей. В ходе расследования этого уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям всех лиц, допустивших отравление детей.