2019-02-05T15:23:21+03:00
Происшествия

Нижний Новгород начали минировать вслед за Москвой: 800 человек эвакуировано из БЦ на улице Ульянова

Сейчас на месте работают правоохранительные органы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
800 человек эвакуировано из БЦ на улице Ульянова.800 человек эвакуировано из БЦ на улице Ульянова.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Сегодняшний день в Нижнем Новгороде вновь проходит под знаком эвакуаций – около двух часов дня начали эвакуировать людей из бизнес-центра на улице Ульянова 10,а. В общей сложности, было эвакуировано свыше 800 человек.

- Неожиданно начали выводить людей из здания, - рассказывают работники бизнес-центра. – Сейчас все находимся на улице. Внутри работают специальные службы – пока непонятно, когда закончат.

Информацию об эвакуации подтверждают и официальные структуры.

- К нам вызов поступил около 14:00 5 февраля, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Сейчас наши сотрудники находятся на поддежуривании. Сами работы проводят правоохранительные органы. Всего было эвакуировано 800 человек. На данный момент это единственный сигнал об эвакуации, поступивший сегодня.

Между тем, похожие сообщения приходят сегодня из Москвы – там в течение дня были эвакуированы десятки организаций, в том числе несколько школ. Последний раз волна эвакуаций по самому Нижнему Новгороду прокатилась 31 января 2019 года - тогда в городе были эвакуированы торговые центры, бизнес-центры и несколько больниц. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Кашеваров назначен директором МП «Инженерные сети»
Мужчина поджег любовницу из ревности в Нижегородской области
Непрерывная велодорожка может появиться на улице Пермякова
Два человека погибли в автомобильной аварии в Лысковском районе
Инструктора по физкультуре осудили в Выксе за гибель подростка в бассейне
Резкое похолодание до -20 градусов ожидается в Нижегородской области
Первенство ПФО по бальным танцам состоялось при поддержке «ЛУКОЙЛа» в Кстове
Пакгаузы на Стрелке станут частью международного фестиваля Intervals 2019
Новый абонентский пункт ООО «Центр-СБК» открылся на Бору
Влюбленные смогут пройти в нижегородский зоопарк по одному билету 14 февраля
Более 434,5 тысячи кубометров снега вывезено с нижегородских улиц в январе
Дмитрий Гительсон приступил к обязанностям заместителя мэра Нижнего Новгорода
Директор ДУКа в Кстовском районе получил 3 года условно
Более миллиарда рублей выделят на развитие кластера Арзамас-Дивеево-Саров из федерального бюджета
Соревнования по лыжным гонкам состоялись в Кстовском районе при поддержке «ЛУКОЙЛа»
Смертность от онкологии снизилась на 25% в Нижегородской области
Ледяной дождь, мокрый снег и гололед снова ожидаются в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел рабочую встречу с директором Ассоциации инновационных регионов России
Экс-мэр Арзамаса подозревается в махинациях с землей
Тепло вернулось к жителям дома №12 по улице Медицинской после вмешательства городской администрации
Три человека пострадали по вине неосторожного водителя в Семеновском районе
Глеб Никитин: «Нижегородская область на первом месте по количеству финалистов «Лидеров России» в этом году»