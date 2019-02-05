Нижний Новгород начали минировать вслед за Москвой: 800 человек эвакуировано из БЦ на улице Ульянова

Сегодняшний день в Нижнем Новгороде вновь проходит под знаком эвакуаций – около двух часов дня начали эвакуировать людей из бизнес-центра на улице Ульянова 10,а. В общей сложности, было эвакуировано свыше 800 человек.

- Неожиданно начали выводить людей из здания, - рассказывают работники бизнес-центра. – Сейчас все находимся на улице. Внутри работают специальные службы – пока непонятно, когда закончат.

Информацию об эвакуации подтверждают и официальные структуры.

- К нам вызов поступил около 14:00 5 февраля, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Сейчас наши сотрудники находятся на поддежуривании. Сами работы проводят правоохранительные органы. Всего было эвакуировано 800 человек. На данный момент это единственный сигнал об эвакуации, поступивший сегодня.

Между тем, похожие сообщения приходят сегодня из Москвы – там в течение дня были эвакуированы десятки организаций, в том числе несколько школ. Последний раз волна эвакуаций по самому Нижнему Новгороду прокатилась 31 января 2019 года - тогда в городе были эвакуированы торговые центры, бизнес-центры и несколько больниц. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.